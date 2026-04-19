Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

Chủ Nhật, 16:53, 19/04/2026
VOV.VN - Nga dường như đang tận dụng thẻ SIM Nga có khả năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế ở các khu vực biên giới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Nga vào Ukraine.

Cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine về công nghệ quốc phòng, máy bay không người lái (UAV) và chiến tranh điện tử (EW), Serhiy “Flash” Beskrestnov, báo cáo vào ngày 17/4 rằng lực lượng Nga trang bị cho mọi UAV tầm xa kiểu Shahed thẻ SIM từ nhà mạng viễn thông Nga T2 - một công ty con của nhà mạng viễn thông nhà nước Nga Rostelecom.

nga gan the sim dien thoai vao uav de tan cong tam xa vao ukraine hinh anh 1
Một loại UAV của Nga. Ảnh: Gt.

Việc thiết lập kết nối với dữ liệu di động cho phép Nga điều khiển máy bay không người lái từ xa và cho phép những UAV này truyền dữ liệu viễn trắc và hình ảnh thời gian thực cho các trắc thủ. Chuyên gia Beskrestnov lưu ý rằng chính phủ Nga đặt hàng đặc biệt những thẻ SIM này từ T2 và phân phối chúng cho các nhà sản xuất máy bay không người lái Shahed.

Cố vấn Beskrestnov tuyên bố rằng mặc dù Ukraine đã chặn thẻ SIM T2 khỏi việc chuyển vùng ở Ukraine, nhưng các UAV Shahed của Nga vẫn có thể bay gần biên giới Belarus, Ba Lan và Romania vì thẻ SIM Tele2 kết nối với mạng của các nhà mạng viễn thông ở Belarus, Ba Lan và Romania.

Nga được cho là đã tận dụng cơ sở hạ tầng của Belarus để hỗ trợ các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào Ukraine và có thể định tận dụng những lỗ hổng chưa được biết đến trong cơ sở hạ tầng viễn thông của châu Âu cho mục đích tương tự.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Cận cảnh lò sưởi, giường ngủ và laptop lính Nga trên chiến trường mùa đông

VOV.VN - Chiến trường trong xung đột Nga - Ukraine rất khốc liệt. Tuy nhiên, doanh trại quân đội Nga ở một số khu vực tiền tuyến vẫn được thiết kế khá tiện nghi, với hệ thống lò sưởi dã chiến, giường ngủ tầng và thậm chí cả laptop cho binh lính sử dụng.

VOV.VN - Chiến trường trong xung đột Nga - Ukraine rất khốc liệt. Tuy nhiên, doanh trại quân đội Nga ở một số khu vực tiền tuyến vẫn được thiết kế khá tiện nghi, với hệ thống lò sưởi dã chiến, giường ngủ tầng và thậm chí cả laptop cho binh lính sử dụng.

Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong

VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

Mức độ lợi hại và bí ẩn trong chiến lược UAV của Ukraine đối với Nga

VOV.VN - Hơn 4 năm xung đột vũ trang với Nga, Ukraine đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về UAV quân sự, cả trên khía cạnh công nghệ lẫn nghệ thuật tác chiến.

VOV.VN - Hơn 4 năm xung đột vũ trang với Nga, Ukraine đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm về UAV quân sự, cả trên khía cạnh công nghệ lẫn nghệ thuật tác chiến.

