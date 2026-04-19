Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

Cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine về công nghệ quốc phòng, máy bay không người lái (UAV) và chiến tranh điện tử (EW), Serhiy “Flash” Beskrestnov, báo cáo vào ngày 17/4 rằng lực lượng Nga trang bị cho mọi UAV tầm xa kiểu Shahed thẻ SIM từ nhà mạng viễn thông Nga T2 - một công ty con của nhà mạng viễn thông nhà nước Nga Rostelecom.

Việc thiết lập kết nối với dữ liệu di động cho phép Nga điều khiển máy bay không người lái từ xa và cho phép những UAV này truyền dữ liệu viễn trắc và hình ảnh thời gian thực cho các trắc thủ. Chuyên gia Beskrestnov lưu ý rằng chính phủ Nga đặt hàng đặc biệt những thẻ SIM này từ T2 và phân phối chúng cho các nhà sản xuất máy bay không người lái Shahed.

Cố vấn Beskrestnov tuyên bố rằng mặc dù Ukraine đã chặn thẻ SIM T2 khỏi việc chuyển vùng ở Ukraine, nhưng các UAV Shahed của Nga vẫn có thể bay gần biên giới Belarus, Ba Lan và Romania vì thẻ SIM Tele2 kết nối với mạng của các nhà mạng viễn thông ở Belarus, Ba Lan và Romania.

Nga được cho là đã tận dụng cơ sở hạ tầng của Belarus để hỗ trợ các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào Ukraine và có thể định tận dụng những lỗ hổng chưa được biết đến trong cơ sở hạ tầng viễn thông của châu Âu cho mục đích tương tự.