Miền Bắc Ấn Độ chật vật đối phó với nắng nóng kỷ lục

Thứ Năm, 16:18, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các bang miền Bắc Ấn Độ đang trải qua một đơt nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ đã vượt ngưỡng 48 độ C. Nắng nóng kỷ lục khiến cuộc sống và công việc của người dân Ấn Độ đảo lộn, nhiều trường hợp phải nhập viện vì say nắng, kiệt sức.

Kỷ lục về nhiệt độ trong mùa nắng nóng năm nay tại Ấn Độ đã được thiết lập ngày 20/5 tại thành phố Banda, bang Uttar Pradesh, miền Bắc đất nước với mức nhiệt ghi nhận được là 48 độ C. Theo dự báo, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài tới cuối tháng 5. Trong ảnh, một người dân tại thủ đô New Delhi ngồi trước một máy làm mát bằng nước do chính quyền lắp đặt bên đường nhằm giúp người đi đường giải tỏa nhiệt độ của đường phố (Ảnh: AP)
Trong những ngày này, đường sá và chợ búa tại các bang miền Bắc Ấn Độ trở nên vắng vẻ vào buổi chiều và một số nông dân đã chuyển sang làm việc ban đêm để tránh nhiệt độ thiêu đốt khi đợt nắng nóng bao trùm nhiều vùng miền Bắc. Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo nhiệt độ tối đa trong ngày 21/5 sẽ vào khoảng 45 độ C tại thủ đô New Delhi. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn ở một số vùng phía Bắc trong những ngày tới, với nhiệt độ duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa. Một lái xe 3 bánh chở khách nghỉ ngơi trong bóng râm để tránh cái nóng buổi chiều tại thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh (Ảnh: AP)
Chính quyền các địa phương Ấn Độ khuyến cáo người dân ở trong nhà vào những giờ nóng nhất và thực hiện các biện pháp phòng ngừa các bệnh liên quan đến nắng nóng. Các hoạt động sinh hoạt và làm việc thường ngày cũng phải thay đổi để né tránh nắng nóng. Ở một số vùng của bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ, đường sá và chợ búa đã đóng cửa vào buổi chiều; trong khi một số thương nhân chuyển sang làm việc vào sáng sớm. Nông dân bắt đầu làm việc cả đêm vì điều kiện ban ngày trở nên không thể chịu đựng được. (Ảnh: AP)
Nắng nóng cũng gây gián đoạn việc học tập của học sinh, sinh viên. Chính quyền ở một số khu vực đã thông báo nghỉ hè sớm và tạm ngừng các lớp học khi nhiệt độ đã lên mức kỷ lục (Ảnh: AP)
Cơ quan y tế Ấn Độ liên tục ra thông báo kêu gọi người dân uống đủ nước và tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu gặp các triệu chứng như chóng mặt hoặc sốt cao. Các lều trú nắng với quạt làm mát bằng nước được mở nhiều nơi tại thủ đô New Delhi để người dân và khách du lịch có chỗ nghỉ ngơi giữa điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. (Ảnh: AP)
Ngoài quạt làm mát, chính quyền còn cung cấp nước uống và dung dịch bù nước đường uống để giúp mọi người phục hồi sức khỏe. Trong ảnh, Thủ hiến Delhi Rekha Gupta tại lễ khởi động 13 đội cứu trợ nắng nóng lưu động để hỗ trợ người dân hôm 20/5. (Ảnh: ANI)
Tình trạng nắng nóng cực độ được cho là liên quan đến sự nóng lên toàn cầu. Các chuyên gia khí hậu cho biết nhiệt độ tăng cao ở Ấn Độ là một phần của xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn liên quan đến biến đổi khí hậu. Ấn Độ đã phải đối mặt với các đợt nắng nóng thường xuyên và dữ dội hơn trong những năm gần đây, với tất cả những năm nóng nhất được ghi nhận đều xảy ra trong thập kỷ qua. Hôm 10/5, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã có cuộc họp với các bộ, ngành trung ương về bàn công tác chuẩn bị ứng phó với nắng nóng và lũ lụt trong mùa hè này. (Ảnh: ANI)
Theo ước tính, có tới 1.116 người chết mỗi năm tại Ấn Độ từ năm 2008 đến năm 2019 do nắng nóng. Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng, số ca tử vong thực tế có thể lên tới hàng nghìn. Tuy nhiên, lý do chết vì nắng nóng thường không được ghi trên giấy chứng tử nên nhiều trường hợp tử vong không được tính vào số liệu chính thức. Chính quyền các địa phương tại quốc gia Nam Á cũng đang cố gắng ứng dụng các hình thức can thiệp nhằm giảm bớt tác động của nắng nóng tới người đi đường. Trong ảnh, xe phun hơi nước được triển khai trên đường phố tại thành phố Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan để hạ nhiệt không khí. (Ảnh: ANI)
Phan Tùng/VOV.VN
Tag: nắng nóng cảnh báo Ấn Độ
Cách giới thượng lưu Trung Quốc cổ đại giải nhiệt giữa mùa hè nắng nóng cực đoan
VOV.VN - Từ quạt nước, hầm băng của hoàng gia đến gối tre của dân thường, người Trung Quốc cổ đại đã sáng tạo nhiều cách chống chọi với nắng nóng 40 - 43°C.

Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc Ấn Độ, nhiều nơi vượt 45 độ C

VOV.VN - Trong những ngày qua, miền Bắc Ấn Độ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của hàng triệu người dân.

Khi nào miền Bắc hết mưa, trời nắng nóng trở lại?

VOV.VN - Cơ quan khí tượng nhận định về thời điểm miền Bắc kết thúc đợt mưa lớn trên diện rộng và chuyển nắng nóng.

Nga cảnh báo "cam" tại Moscow và vùng phụ cận do nắng nóng bất thường

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga cho biết, từ ngày 18 đến 22/5, Moscow và khu vực ngoại ô sẽ chịu đợt nắng nóng bất thường, buộc cơ quan chức năng phải ban bố mức cảnh báo thời tiết "cam" - cấp độ nguy hiểm cao thứ hai.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

