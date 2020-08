Liên Hợp Quốc: Triều Tiên tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân

Theo báo cáo tổng hợp của các chuyên gia Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đang tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa bằng ngân quỹ thu được từ các chuyến tàu trao đổi hàng hóa trên biển, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa: Reuters

Báo cáo cho biết, Triều Tiên đã tiến hành 4 đợt phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào tháng 3 cũng như tiếp tục phát triển hạ tầng và tăng cường cho chương trình tên lửa đạn đạo.

Báo cáo nhấn mạnh, kể từ tháng 3, Triều Tiên tiếp tục "né" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi tìm cách xuất khẩu than trái phép qua đường biển. Triều Tiên đã xuất khẩu than và nhập xăng dầu tinh chế vượt mức trần theo quy định của Hội đồng Bảo an thông qua các chuyến tàu vận chuyển trên biển, qua đó Triều Tiên tiếp tục có nguồn thu từ các hoạt động này.

Các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu các nước thành viên cho hồi hương công dân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, hạn chót vào tháng 12 năm ngoái nhưng các lao động Triều Tiên vẫn tiếp tục có thu nhập ở nước ngoài sau hạn chót trên.

Những lao động này bao gồm vận động viên thể thao, chuyên gia y tế, lao động tại các nhà máy, nhà hàng và công nhân xây dựng. Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an tỏ ra lo ngại về tình hình trên và kêu gọi các nước thành viên thực hiện triệt để các nghị quyết của Liên Hợp Quốc./.