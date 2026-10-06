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Liên tục các vụ tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng Hàn Quốc

Thứ Ba, 05:34, 06/10/2026
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VOV.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt các tổ chức tài chính – tiền tệ của Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của tin tặc, với những hệ lụy chưa thể dự báo hết

Theo thông tin từ ngành tài chính Hàn Quốc, sau các ngân hàng lớn, như Shinhan với vụ rò rỉ thông tin của khoảng 25.000 khách hàng vào ngày 28/9 vừa qua, các ngân hàng tiết kiệm và công ty tài chính của nước này cũng liên tiếp trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, đã có khoảng 68.000 hồ sơ thông tin cá nhân bị rò rỉ từ 7 tổ chức tài chính - tiền tệ.  

Tại Ngân hàng Tiết kiệm Yegaram - doanh nghiệp mới được xác định là nạn nhân, thông tin của khoảng 40.000 khách hàng đã bị rò rỉ, còn Ngân hàng Tiết kiệm Welcome bị đánh cắp thông tin của khoảng 2.200 khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, Hyundai Capital và các ngân hàng KB Kookmin, Hana, Busan cũng xác nhận bị tấn công.

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Hàng loạt các tổ chức tài chính – tiền tệ của Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của tin tặc. Ảnh Yonhap

Dù loại thông tin bị rò rỉ khác nhau tùy theo từng tổ chức tài chính, nhưng nhìn chung bao gồm các dữ liệu cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ, thu nhập hàng năm, nơi làm việc và địa chỉ email…

Trong chuỗi các vụ tấn công này, cơ quan chức năng đã phát hiện cùng một địa chỉ IP được sử dụng tại nhiều tổ chức tài chính khác nhau. Ngoài ra, tại máy chủ được cho là đã dùng để thực hiện tấn công, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết của "ARTEX AI" – một công cụ kiểm thử xâm nhập dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc.

Trước tình trạng thiệt hại ngày càng lan rộng, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đã phải tổ chức rà soát khẩn cấp dành cho toàn ngành, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện triệt để các biện pháp bảo mật, bao gồm cả chặn quyền truy cập từ bên ngoài. Cơ quan Giám sát Tài chính còn yêu cầu các tổ chức tài chính hoàn tất việc rà soát khẩn cấp trước ngày 8/10.

Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc cũng đang tiến hành điều tra, với nghi vấn cho rằng cùng một đối tượng đã sử dụng AI để tấn công nhiều tổ chức tài chính cùng lúc.

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AI làm gia tăng các vụ can thiệp và tấn công mạng vào Australia

VOV.VN - Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống và gia tăng năng suất. Tuy vậy, AI cũng đang bị lợi dụng để thực hiện các vụ tấn công mạng hoặc can thiệp vào các quốc gia, trong đó Australia đang phải đối mặt với những nguy cơ này.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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