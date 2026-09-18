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AI làm gia tăng các vụ can thiệp và tấn công mạng vào Australia

Thứ Sáu, 17:12, 18/09/2026
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VOV.VN - Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống và gia tăng năng suất. Tuy vậy, AI cũng đang bị lợi dụng để thực hiện các vụ tấn công mạng hoặc can thiệp vào các quốc gia, trong đó Australia đang phải đối mặt với những nguy cơ này.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội Australia ngày 18/9, Phó Thư ký Bộ trưởng Nội vụ Australia Ciara Spencer cho biết, nước này đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn từ việc các cơ quan nước ngoài và tin tặc sử dụng AI, trong khi chính phủ lại thiếu các công cụ theo dõi mà các công ty AI hiện có.

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Ảnh minh họa. AP

Bà Spencer cho hay, các đối tượng xấu đang sử dụng AI để thực hiện các vụ tấn công vào các hệ thống trọng yếu của nước này một cách dễ dàng, nhanh chóng và ít tốn kém hơn.

Không chỉ vậy, AI còn được sử dụng trong chiến dịch thông tin để thu thập tin tức, phân tích, đánh giá nhằm hỗ trợ cho các hoạt động can thiệp của nước ngoài vào Australia. Hiện tại, một số công ty AI công khai tuyên bố là họ có thể theo dõi được lượng thông tin liên lạc không xác thực bắt nguồn từ các nhà nước vì thế nếu hợp tác với các công ty này sẽ giúp ích trong việc xác định các đối tượng đang can thiệp vào nước này.

Trong bối cảnh này, ông Fergus Hanson, người đứng đầu Văn phòng AI thuộc Văn phòng Thủ tướng Australia hy vọng nếu có một công ty huấn luyện AI đặt trụ sở tại Australia thì nước này có thể hợp tác khi xuất hiện mối đe dọa nhắm vào người dân và các cơ quan, tổ chức của nước này. Ông Hanson đánh giá sự có mặt của công ty huấn luyện AI tại Australia sẽ làm cho việc phối hợp của cơ quan chức năng của nước này với các nền tảng xã hội thuận tiện và hiệu quả hơn.

Với nhiều ưu thế, Australia đang thu hút nhiều công ty công nghệ đến xây dựng các trung tâm dữ liệu ở đây. Tuy vậy, do quy định chặt chẽ về bản quyền và chính phủ không nhượng bộ nên các trung tâm dữ liệu không thực hiện việc huấn luyện mô hình tại Australia

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Quốc hội Australia ngày 18/9, Trợ lý thư ký Bộ trưởng tư pháp Australia Jenny Priestly cho biết, các công ty AI đang loại bỏ khả năng thực hiện việc huấn luyện mô hình tại Australia do nguồn dữ liệu sử dụng để huấn luyện quá lớn mà họ không thể tiến hành đàm phán bản quyền với từng cá nhân, tổ chức sở hữu các bản quyền này.

Bà Priestly cho biết, các công ty công nghệ nói rằng họ chỉ có thể thực hiện một số ít các giao dịch để được quyền sử dụng nội dung trong huấn luyện mô hình mà không thể đàm phán với tất cả các bên theo luật bản quyền của Australia. Trong khi đó, khối lượng nội dung sử dụng để huấn luyện là quá lớn nên các trung tâm dữ liệu sẽ phải đối mặt với rủi ro pháp lý nếu thực hiện việc huấn luyện mô hình tại Australia.

Luật bản quyền của Australia quy định, các nội dung thuộc bản quyền của người dân nước này dù được sử dụng tại Australia hay quốc gia khác thì đều cần phải nhận được sự đồng ý của những người nắm giữ bản quyền. Vì thế, nếu muốn sử dụng các nội dung thuộc bản quyền của người dân hay tổ chức của Australia thì đều cần phải trả tiền khiến cho việc huấn luyện mô hình trong đó sử dụng các nội dung của Australia trở nên rất tốn kém và mất nhiều thời gian để đàm phán về vấn đề bản quyền.

Trước khi thông tin này được công bố, dư luận Australia lo ngại chính phủ nước này có thể sẽ thỏa hiệp với các công ty công nghệ về vấn đề bản quyền để thu hút thêm nhiều công ty tới Australia xây dựng trung tâm dữ liệu. Tuy vậy, hiện nay chính phủ Australia vẫn đang trong quá trình đàm phán với các công ty công nghệ đồng thời bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi của người dân và các cá nhân, tổ chức có liên quan về vấn đề này. Dự kiến đến cuối năm nay, Australia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề bản quyền cùng nhiều nội dung khác liên quan đến AI và các trung tâm dữ liệu trong Bộ quy chuẩn AI của nước này.

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AI rời phòng thí nghiệm, đi vào cuộc sống người dân Ấn Độ

VOV.VN - Tại Ấn Độ, trí tuệ nhân tạo đang dần rời khỏi các phòng thí nghiệm để đi vào những công việc cụ thể, từ hỗ trợ người nông dân, cung cấp dịch vụ công bằng ngôn ngữ địa phương, đến sàng lọc bệnh, phân tích nông sản và chuẩn bị cho các giao dịch tài chính tự động.

Việt Nga/VOV-Australia 
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