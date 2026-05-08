Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch

Dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ toàn cầu từ virus Hanta hiện vẫn ở mức thấp, vụ việc đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới, sau thảm họa Covid-19 cách đây vài năm.

Ống xét nghiệm virus Hanta. Ảnh: Reuters.

Tổ chức Y tế thế giới WHO hôm qua (7/5) cho biết đến nay đã ghi nhận khoảng 9 trường hợp liên quan ổ dịch, trong đó có 5 ca được xác nhận nhiễm virus Hanta chủng Andes, biến thể hiếm hoi có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người.

Phát biểu tại họp báo hôm qua, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Loại hantavirus liên quan đến trường hợp này là virus Andes - được tìm thấy ở Mỹ Latin và là loài duy nhất được biết đến có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo các bệnh nhân bị ảnh hưởng được chăm sóc, các hành khách còn lại trên tàu được giữ an toàn và được đối xử một cách tôn trọng, đồng thời ngăn chặn sự lây lan thêm của virus”.

Theo WHO, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo có thể xuất hiện thêm các ca nhiễm mới do thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể kéo dài tới 6 tuần.

Con tàu hiện đang trên hành trình tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha với hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn còn ở lại trên tàu. Theo công ty vận hành, chưa ghi nhận thêm trường hợp có triệu chứng mới.

WHO và các cơ quan y tế quốc tế đã cử chuyên gia lên tàu để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, đồng thời phối hợp với nhiều quốc gia triển khai truy vết xuyên biên giới.

Hiện nhiều nước như Anh, Hà Lan, Singapore, Mỹ, Canada, Nam Phi và Tây Ban Nha đang theo dõi các hành khách từng rời tàu hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Singapore đã cách ly hai cư dân từng có mặt trên tàu MV Hondius. Hai người này từng đi cùng chuyến bay với một ca bệnh sau đó tử vong tại Nam Phi. Trong khi đó, Hà Lan xác nhận thêm một ca dương tính mới được sơ tán từ tàu du lịch.

Tây Ban Nha đang chuẩn bị phương án tiếp nhận tàu MV Hondius tại quần đảo Canary trong những ngày tới. Giới chức nước này cho biết toàn bộ hành khách sẽ được sơ tán theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Bà Virginia Barcones, quan chức phụ trách cơ quan khẩn cấp và bảo vệ dân sự Tây Ban Nha, cho biết: “Họ sẽ đến một khu vực hoàn toàn bị cô lập, được phong tỏa. Họ sẽ lên các phương tiện được cách ly và canh gác, sau đó di chuyển tới khu vực riêng biệt của sân bay. Sẽ không có khả năng tiếp xúc với người dân địa phương”.

Trong khi đó, giới khoa học đang chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của ổ dịch. Các chuyên gia Argentina nghi ngờ một cặp vợ chồng người Hà Lan có thể đã nhiễm virus trong chuyến đi ngắm chim tại Ushuaia trước khi lên tàu.

Các nhóm nghiên cứu dự kiến tới khu vực này để thu thập mẫu từ loài gặm nhấm mang virus Andes - chủng virus được đánh giá có độc lực cao và hiện lưu hành tại một số khu vực Nam Mỹ.

Theo các chuyên gia y tế, vụ việc cho thấy tầm quan trọng của hợp tác y tế quốc tế, năng lực xét nghiệm sớm và giám sát dịch bệnh xuyên biên giới nhằm ứng phó các nguy cơ y tế toàn cầu trong tương lai.

Giám đốc phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó đại dịch CDC châu Phi, tiến sĩ Tolbert Nyenswah nhấn mạnh: “Chỉ một tàu du lịch nhưng đã khiến nhiều quốc gia phải phối hợp ứng phó. Điều đó cho thấy giám sát và xét nghiệm xuyên biên giới có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh y tế toàn cầu”.

Vụ việc hiện tiếp tục được cộng đồng y tế quốc tế theo dõi chặt chẽ, trong bối cảnh các nước tăng cường giám sát nhằm ngăn nguy cơ lây lan xuyên biên giới của các mầm bệnh mới nổi.