WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

Phát biểu trước báo giới, người phụ trách công tác phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, bà Maria Van Kerkhove nhấn mạnh: "Đây không phải là đại dịch Covid-19 tiếp theo. Nhưng nó là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Bạn biết đấy, đây là một bệnh truyền nhiễm mà nếu người ta bị nhiễm bệnh, và việc nhiễm bệnh là không phổ biến, thì nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, một lần nữa, những người trên tàu khi nghe tin này, rất dễ hiểu khi họ sợ hãi, và công chúng nói chung cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Vì vậy, thông tin sớm, thông tin chính xác là rất quan trọng, biết được mức độ phơi nhiễm thực tế như thế nào”.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus thông báo chủng virus Hanta liên quan là chủng Andes, được tìm thấy ở Mỹ Latinh. Đây là chủng virus Hanta duy nhất được ghi nhận có sự lây truyền từ người sang người. Thời gian ủ bệnh có thể lên đến 6 tuần nên có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp lây nhiễm được báo cáo.

Ảnh: Reuters

Ông Tedros Adhanom Ghebreyeus cho biết thêm, Argentina sẽ gửi 2.500 bộ dụng cụ chẩn đoán đến các phòng thí nghiệm ở 5 quốc gia.

Hiện tại, các nước đang ráo riết triển khai nhiều nỗ lực truy vết sau khi ghi nhận ca nhiễm thứ 9 kể từ khi phát hiện ổ dịch trên tàu du lịch Hondius. Theo các số liệu mới nhất, hiện đã có 3 người thiệt mạng do bị nhiễm virus này.

Liên quan đến nhóm hàng chục hành khách đã rời tàu Hondius từ hôm 24/4, WHO đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân thuộc nhóm trên khẩn trương tiến hành truy vết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, dù giới chuyên gia y tế đánh giá hiện tại khả năng lây nhiễm của virus Hanta ít hơn nhiều so với virus SARS-CoV-2 từng gây đại dịch COVID-19.