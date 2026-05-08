中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

Thứ Sáu, 06:15, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

Phát biểu trước báo giới, người phụ trách công tác phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, bà Maria Van Kerkhove nhấn mạnh: "Đây không phải là đại dịch Covid-19 tiếp theo. Nhưng nó là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Bạn biết đấy, đây là một bệnh truyền nhiễm mà nếu người ta bị nhiễm bệnh, và việc nhiễm bệnh là không phổ biến, thì nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, một lần nữa, những người trên tàu khi nghe tin này, rất dễ hiểu khi họ sợ hãi, và công chúng nói chung cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Vì vậy, thông tin sớm, thông tin chính xác là rất quan trọng, biết được mức độ phơi nhiễm thực tế như thế nào”.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus thông báo chủng virus Hanta liên quan là chủng Andes, được tìm thấy ở Mỹ Latinh. Đây là chủng virus Hanta duy nhất được ghi nhận có sự lây truyền từ người sang người. Thời gian ủ bệnh có thể lên đến 6 tuần nên có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp lây nhiễm được báo cáo.

who virus hanta tren tau mv hondius khong phai dau hieu covid-19 thu hai hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Ông Tedros Adhanom Ghebreyeus cho biết thêm, Argentina sẽ gửi 2.500 bộ dụng cụ chẩn đoán đến các phòng thí nghiệm ở 5 quốc gia.

Hiện tại, các nước đang ráo riết triển khai nhiều nỗ lực truy vết sau khi ghi nhận ca nhiễm thứ 9 kể từ khi phát hiện ổ dịch trên tàu du lịch Hondius. Theo các số liệu mới nhất, hiện đã có 3 người thiệt mạng do bị nhiễm virus này.

Liên quan đến nhóm hàng chục hành khách đã rời tàu Hondius từ hôm 24/4, WHO đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân thuộc nhóm trên khẩn trương tiến hành truy vết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, dù giới chuyên gia y tế đánh giá hiện tại khả năng lây nhiễm của virus Hanta ít hơn nhiều so với virus SARS-CoV-2 từng gây đại dịch COVID-19.

virus.jpg

Bộ Y tế cảnh báo khẩn virus Hanta lây truyền từ chuột

VOV.VN - Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao với thời gian ủ bệnh thường từ 2-4 tuần, có thể tới 8 tuần kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Phương Anh/VOV1
Tag: WHO virus Hanta tàu MV Hondius
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta
Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương
Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi ngày 3/5 cho biết, ba người đã thiệt mạng và một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang đang neo đậu tại Praia của Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi ngày 3/5 cho biết, ba người đã thiệt mạng và một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang đang neo đậu tại Praia của Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

Virus Hanta không lây từ người bệnh sang người lành
Virus Hanta không lây từ người bệnh sang người lành

Một số ít trường hợp có biểu hiện lâm sàng nặng với hội chứng phổi hoặc hội chứng suy thận cấp có thể tử vong.

Virus Hanta không lây từ người bệnh sang người lành

Virus Hanta không lây từ người bệnh sang người lành

Một số ít trường hợp có biểu hiện lâm sàng nặng với hội chứng phổi hoặc hội chứng suy thận cấp có thể tử vong.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ