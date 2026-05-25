Bangladesh đối mặt dịch sởi bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ

Bangladesh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca tử vong liên quan đến bệnh sởi trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng trên khắp cả nước. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế nước này, trong 24 giờ qua đã có thêm 16 người tử vong với các triệu chứng giống sởi, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 528 trường hợp.

Bangladesh hiện ghi nhận hơn 63.000 ca nghi mắc sởi trên toàn quốc, trong đó hơn 8.600 trường hợp đã được xác nhận dương tính kể từ tháng 3/2026 tới nay. Riêng trong ngày hôm qua (24/5), nước này có thêm hơn 1.300 ca nghi nhiễm mới. Phần lớn những người mắc bệnh và tử vong là trẻ em dưới 5 tuổi.

Dịch bệnh xuất hiện đầu tiên tại các trại tị nạn Rohingya gần biên giới Myanmar, trước khi lan rộng ra 58 trong tổng số 64 quận huyện của Bangladesh. Hơn 21.000 người đã phải nhập viện điều trị, khiến nhiều bệnh viện, đặc biệt tại thủ đô Dhaka, rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Các cơ sở y tế đã phải mở thêm khu điều trị riêng cho bệnh nhân sởi, song vẫn thiếu giường chăm sóc tích cực và nhân lực y tế. Nhiều bác sĩ cho biết phần lớn trẻ nhập viện đều trong tình trạng nặng, với các biến chứng về hô hấp, viêm phổi và nhiễm trùng.

UNICEF cho biết, cơ quan này từng nhiều lần cảnh báo Bangladesh về nguy cơ thiếu hụt vaccine và gián đoạn chương trình tiêm chủng. Theo các báo cáo, việc chậm trễ trong mua vaccine đã khiến nguồn cung bị thiếu hụt, làm hàng triệu trẻ em không được tiêm phòng đầy đủ.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan sang các nước láng giềng như Myanmar và Ấn Độ. Trước tình hình khẩn cấp, Bangladesh đã nối lại việc mua vaccine thông qua UNICEF và triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc.

Theo UNICEF, chiến dịch này đã tiếp cận khoảng 18 triệu trẻ em. Tuy nhiên, giới chức y tế Bangladesh cho rằng cần thêm vài tháng nữa mới có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả của chương trình tiêm chủng khẩn cấp.

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, lây lan rất nhanh qua đường hô hấp. Bệnh đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, nhất là trẻ suy dinh dưỡng hoặc chưa được tiêm vaccine, do có thể gây viêm phổi, viêm não và tử vong.