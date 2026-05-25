中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bangladesh đối mặt dịch sởi bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ

Thứ Hai, 05:18, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bangladesh hiện ghi nhận hơn 63.000 ca nghi mắc sởi trên toàn quốc, trong đó hơn 8.600 trường hợp đã được xác nhận dương tính kể từ tháng 3/2026 tới nay.

 

Bangladesh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca tử vong liên quan đến bệnh sởi trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng trên khắp cả nước. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế nước này, trong 24 giờ qua đã có thêm 16 người tử vong với các triệu chứng giống sởi, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 528 trường hợp.

Bangladesh hiện ghi nhận hơn 63.000 ca nghi mắc sởi trên toàn quốc, trong đó hơn 8.600 trường hợp đã được xác nhận dương tính kể từ tháng 3/2026 tới nay. Riêng trong ngày hôm qua (24/5), nước này có thêm hơn 1.300 ca nghi nhiễm mới. Phần lớn những người mắc bệnh và tử vong là trẻ em dưới 5 tuổi.

Dịch bệnh xuất hiện đầu tiên tại các trại tị nạn Rohingya gần biên giới Myanmar, trước khi lan rộng ra 58 trong tổng số 64 quận huyện của Bangladesh. Hơn 21.000 người đã phải nhập viện điều trị, khiến nhiều bệnh viện, đặc biệt tại thủ đô Dhaka, rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

bangladesh doi mat dich soi bung phat nghiem trong nhat trong nhieu thap ky hinh anh 1
Bangladesh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca tử vong liên quan đến bệnh sởi trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng trên khắp cả nước. (Ảnh: NPR)

Các cơ sở y tế đã phải mở thêm khu điều trị riêng cho bệnh nhân sởi, song vẫn thiếu giường chăm sóc tích cực và nhân lực y tế. Nhiều bác sĩ cho biết phần lớn trẻ nhập viện đều trong tình trạng nặng, với các biến chứng về hô hấp, viêm phổi và nhiễm trùng.

UNICEF cho biết, cơ quan này từng nhiều lần cảnh báo Bangladesh về nguy cơ thiếu hụt vaccine và gián đoạn chương trình tiêm chủng. Theo các báo cáo, việc chậm trễ trong mua vaccine đã khiến nguồn cung bị thiếu hụt, làm hàng triệu trẻ em không được tiêm phòng đầy đủ.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan sang các nước láng giềng như Myanmar và Ấn Độ. Trước tình hình khẩn cấp, Bangladesh đã nối lại việc mua vaccine thông qua UNICEF và triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc.

Theo UNICEF, chiến dịch này đã tiếp cận khoảng 18 triệu trẻ em. Tuy nhiên, giới chức y tế Bangladesh cho rằng cần thêm vài tháng nữa mới có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả của chương trình tiêm chủng khẩn cấp.

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, lây lan rất nhanh qua đường hô hấp. Bệnh đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, nhất là trẻ suy dinh dưỡng hoặc chưa được tiêm vaccine, do có thể gây viêm phổi, viêm não và tử vong.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Bangladesh dịch sởi dịch sởi bùng phát ở Bangladesh dịch bệnh bệnh sởi Myanmar
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bangladesh đề nghị hoãn việc ra khỏi danh sách các nước kém phát triển thêm 3 năm
Bangladesh đề nghị hoãn việc ra khỏi danh sách các nước kém phát triển thêm 3 năm

VOV.VN - Bangladesh vừa chính thức đề nghị Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNCDP)  xem xét hoãn thời điểm ra khỏi “Nhóm các nước kém phát triển” (LDC) thêm 3 năm, đến năm 2029 thay vì mốc dự kiến vào tháng 11/2026.

Bangladesh đề nghị hoãn việc ra khỏi danh sách các nước kém phát triển thêm 3 năm

Bangladesh đề nghị hoãn việc ra khỏi danh sách các nước kém phát triển thêm 3 năm

VOV.VN - Bangladesh vừa chính thức đề nghị Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNCDP)  xem xét hoãn thời điểm ra khỏi “Nhóm các nước kém phát triển” (LDC) thêm 3 năm, đến năm 2029 thay vì mốc dự kiến vào tháng 11/2026.

Bangladesh bước vào kỷ nguyên điện hạt nhân
Bangladesh bước vào kỷ nguyên điện hạt nhân

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom đã chính thức bắt đầu nạp nhiên liệu cho lò phản ứng đầu tiên tại Nhà máy điện hạt nhân Rooppur – dự án điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á này.

Bangladesh bước vào kỷ nguyên điện hạt nhân

Bangladesh bước vào kỷ nguyên điện hạt nhân

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom đã chính thức bắt đầu nạp nhiên liệu cho lò phản ứng đầu tiên tại Nhà máy điện hạt nhân Rooppur – dự án điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á này.

Dịch sởi bùng phát ở Bangladesh khiến 30 người tử vong
Dịch sởi bùng phát ở Bangladesh khiến 30 người tử vong

VOV.VN - Hôm qua (23/4), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Bangladesh đã xác nhận 30 người tử vong trong đợt bùng phát bệnh sở đang lan nhanh tại nước này, với hầu hết nạn nhân là trẻ em dưới 2 tuổi

Dịch sởi bùng phát ở Bangladesh khiến 30 người tử vong

Dịch sởi bùng phát ở Bangladesh khiến 30 người tử vong

VOV.VN - Hôm qua (23/4), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Bangladesh đã xác nhận 30 người tử vong trong đợt bùng phát bệnh sở đang lan nhanh tại nước này, với hầu hết nạn nhân là trẻ em dưới 2 tuổi

U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến thắng trước U20 nữ Bangladesh
U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến thắng trước U20 nữ Bangladesh

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau trận thắng tối thiếu trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến thắng trước U20 nữ Bangladesh

U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến thắng trước U20 nữ Bangladesh

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau trận thắng tối thiếu trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026.

Hoàng Hên “gây bão” sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh
Hoàng Hên “gây bão” sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên “gây bão” khi trả lời truyền thông sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh.

Hoàng Hên “gây bão” sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh

Hoàng Hên “gây bão” sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên “gây bão” khi trả lời truyền thông sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ