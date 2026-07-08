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Mưa lớn và sạt lở đất khiến hàng chục người thương vong tại Ấn Độ và Bangladesh

Thứ Tư, 10:32, 08/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất tại Ấn Độ và Bangladesh, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán, cho thấy diễn biến thời tiết cực đoan đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Nam Á.

Tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ, một vụ sạt lở đất xảy ra tại công trường xây dựng đường hầm đã làm ít nhất 3 công nhân thiệt mạng và 5 người khác mất tích. Lực lượng cứu hộ cùng chính quyền địa phương đang huy động nhân lực, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân và khắc phục hậu quả trong điều kiện thời tiết vẫn diễn biến bất lợi.

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Mưa lớn ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Ảnh ANI

Trong khi đó, tại Bangladesh, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết mưa lớn và sạt lở đất từ ngày 4/7 đã khiến 10 người thiệt mạng tại các khu trại tị nạn người Rohingya. Ngoài ra, 10 người bị thương, hơn 3.180 người phải sơ tán tạm thời. Thiên tai cũng làm hư hại một phần của hơn 1.600 nơi trú ẩn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện sinh hoạt của người tị nạn.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cảnh báo mưa lớn đến rất lớn có khả năng tiếp diễn trong ít nhất 48 giờ tới, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt tại các khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan này đã kêu gọi các tổ chức nhân đạo duy trì trạng thái sẵn sàng cao để triển khai cứu trợ khẩn cấp, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân trong bối cảnh mùa mưa tại Nam Á đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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