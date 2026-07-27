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Lũ quét tại Cam Túc (Trung Quốc): 10 người thiệt mạng, hơn 200 người được giải cứu

Thứ Hai, 10:24, 27/07/2026
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VOV.VN - Một trận lũ quét do mưa lớn cục bộ xảy ra tại tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã khiến 10 người thiệt mạng, 23 người bị thương, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 240 người bị mắc kẹt.

Theo truyền thông Trung Quốc, vào lúc 13h40 ngày 26/7, mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ quét tại khu danh thắng Song Thạch Môn, huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc. Đến 21h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ ghi nhận 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

lu quet tai cam tuc trung quoc 10 nguoi thiet mang, hon 200 nguoi duoc giai cuu hinh anh 1
Công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai xuyên đêm 26/7. Ảnh: Chinanews

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa địa phương đã huy động 305 cán bộ, chiến sĩ, 68 xe chuyên dụng cùng chó nghiệp vụ, chia thành 15 tổ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tính đến sáng 27/7, lực lượng chức năng đã hoàn thành 4 đợt tìm kiếm, giải cứu thành công 240 người.

Tại hiện trường, bùn đất dày đặc khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu vực bị xói lở nghiêm trọng, cây cối đổ ngổn ngang, đồ đạc của du khách bị cuốn trôi. Tuy nhiên, mưa tạm ngớt trong đêm đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

lu quet tai cam tuc trung quoc 10 nguoi thiet mang, hon 200 nguoi duoc giai cuu hinh anh 2
Lực lượng chức năng Trung Quốc đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Chinanews

Theo nhân chứng tại hiện trường, thời tiết khu vực này đã thay đổi đột ngột, mưa lớn kèm mưa đá dày đặc xuất hiện chỉ trong vài chục giây, khiến mực nước sông suối dâng nhanh, cuốn trôi nhiều phương tiện đang đỗ tại khu cắm trại ven sông.

Sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh Cam Túc đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng chống lũ, đồng thời điều động hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, 164 phương tiện cơ giới và cung cấp hàng trăm kiện vật tư cứu trợ.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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