English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc ban bố cảnh báo lũ quét mức gần cao nhất ở Quảng Tây

Thứ Hai, 16:27, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn trong tình trạng nghiêm trọng với nước lũ ở 15 con sông vượt mức cảnh báo. Riêng Quảng Tây, Bộ Thủy lợi nước này đã phải ban hành cảnh báo màu cam - mức nghiêm trọng chỉ sau màu đỏ về nguy cơ lũ quét.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay (20/7) vừa tổ chức cuộc họp tham vấn để phân tích và đánh giá tình hình phòng chống lũ lụt quốc gia, đồng thời lên kế hoạch và triển khai công tác phòng chống mưa lũ trên cả nước.

Theo bộ này, tính đến 9h sáng 20/7, 15 con sông tại các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Nội Mông, Thiên Tân, Hà Bắc, Vân Nam và Quảng Tây vẫn vượt mức cảnh báo, với mức vượt tối đa là 2,29 mét.

trung quoc ban bo canh bao lu quet muc gan cao nhat o quang tay hinh anh 1
Hiện trường vụ sạt lở đất ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc, ngày 19/7/2026. Ảnh: VCG

Trong số đó, phía Đông Quảng Tây có nguy cơ cao xảy ra lũ quét từ 8h sáng 20/7 đến 8h sáng 21/7. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo lũ quét màu cam tại khu tự trị này và khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt cần có biện pháp phòng ngừa.

Theo dự báo thời tiết, Quảng Tây dự kiến ​​sẽ có mưa lớn liên tục từ 19-21/7. Lượng mưa tích lũy dự kiến ​​đạt 80-300 mm ở phía Đông, có nơi trên 450 mm.

Sở Thủy lợi Quảng Tây đã quyết định kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ  IV về phòng chống lũ lụt tại 4 thành phố từ chiều 19/7 và duy trì tình trạng khẩn cấp tương tự tại 10 thành phố khác, trong đó có nhiều địa phương tiếp giáp với Việt Nam, như Bách Sắc, Sùng Tả, Liễu Châu, Bắc Hải, Phòng Thành Cảng, Khâm Châu và Hà Trì.

Hồi đầu tháng, mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích ở Quảng Tây. Tiếp đó, bão Maysak đã ảnh hưởng đến 2,6 triệu người tại khu tự trị này, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 22 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,27 tỷ USD).

hoi_cho_trien_lam_trung_quoc_asean_lan_thu_22_to_chuc_tai_nam_ninh_quang_tay_thang_9_nam_2025_anh_vcg_20260720112736.jpg

Dư luận Trung Quốc ủng hộ hợp tác sâu rộng với ASEAN

VOV.VN - Một cuộc khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu Thời báo Hoàn cầu thực hiện cho thấy, hầu hết người được hỏi ở Trung Quốc ủng hộ hợp tác song phương sâu rộng hơn với ASEAN, trong đó đặt kỳ vọng cao về quan hệ kinh tế - thương mại và đà phát triển tích cực của giao lưu nhân văn.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Máy bay C919 của Trung Quốc sắp thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên
Máy bay C919 của Trung Quốc sắp thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên

VOV.VN - Máy bay chở khách cỡ lớn do Trung Quốc sản xuất- C919, sẽ thực hiện chuyến bay chở khách quốc tế đầu tiên trên đường bay Bắc Kinh-Ulan Bator, Mông Cổ từ 12/8.

Máy bay C919 của Trung Quốc sắp thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên

Máy bay C919 của Trung Quốc sắp thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên

VOV.VN - Máy bay chở khách cỡ lớn do Trung Quốc sản xuất- C919, sẽ thực hiện chuyến bay chở khách quốc tế đầu tiên trên đường bay Bắc Kinh-Ulan Bator, Mông Cổ từ 12/8.

Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia
Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 17/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, cùng nhau trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như lừa đảo viễn thông.

Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia

Trung Quốc muốn chống lừa đảo viễn thông qua cơ chế “3+3” với Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 17/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, hai bên cần tận dụng hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và an ninh, cùng nhau trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới như lừa đảo viễn thông.

Hơn 40 người chết và mất tích trong vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc
Hơn 40 người chết và mất tích trong vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 17/7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra phải ra chỉ thị, yêu cầu tiến hành tìm kiếm và cứu hộ khoa học, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và điều trị cho người bị thương.

Hơn 40 người chết và mất tích trong vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Hơn 40 người chết và mất tích trong vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 17/7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra phải ra chỉ thị, yêu cầu tiến hành tìm kiếm và cứu hộ khoa học, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và điều trị cho người bị thương.

Thời sự quốc tế sáng 18/7: Loạt căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh trúng hỏa lực Iran
Thời sự quốc tế sáng 18/7: Loạt căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh trúng hỏa lực Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang căng thẳng khi mới đây Tehran đã tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự Mỹ khắp vùng Vịnh nhằm trả đũa sau 6 đêm liên tiếp hứng các cuộc tấn công của Mỹ.

Thời sự quốc tế sáng 18/7: Loạt căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh trúng hỏa lực Iran

Thời sự quốc tế sáng 18/7: Loạt căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh trúng hỏa lực Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang căng thẳng khi mới đây Tehran đã tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự Mỹ khắp vùng Vịnh nhằm trả đũa sau 6 đêm liên tiếp hứng các cuộc tấn công của Mỹ.

Bão Maysak ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người ở Quảng Tây, Trung Quốc
Bão Maysak ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người ở Quảng Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Tính đến hôm qua (16/7), bão Maysak đã ảnh hưởng đến 2,6 triệu người ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 22 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,27 tỷ USD).

Bão Maysak ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người ở Quảng Tây, Trung Quốc

Bão Maysak ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người ở Quảng Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Tính đến hôm qua (16/7), bão Maysak đã ảnh hưởng đến 2,6 triệu người ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 22 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,27 tỷ USD).

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ