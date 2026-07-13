Trung Quốc phát cảnh báo đỏ sau bão Bavi, nguy cơ lũ quét và sạt lở gia tăng

Cảnh báo màu đỏ về lũ quét, do Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc ban hành chiều tối 12/7, cảnh báo nguy cơ lũ quét rất cao ở một số khu vực thuộc các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và An Huy từ 20h ngày 12/7 đến 20h ngày 13/7. Trong khi đó, cảnh báo màu đỏ về thiên tai địa chất, do Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Cục Khí tượng Trung Quốc ban hành cùng thời điểm, nhấn mạnh nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao tại nhiều khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Chiết Giang, An Huy...

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây cối bị bão quật đổ ở thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang ngày 12/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Các cơ quan này đã yêu cầu chính quyền địa phương phòng chống thiên tai địa chất theo kế hoạch khẩn cấp, tăng cường giám sát thời gian thực, đưa ra cảnh báo kịp thời và thực hiện kế hoạch sơ tán. Người dân được khuyến cáo cảnh giác, theo dõi các cảnh báo rủi ro thời tiết và tuân theo hướng dẫn sơ tán của cơ quan phòng chống thiên tai địa phương.

Các cảnh báo này được đưa ra sau khi Trung Quốc hứng chịu liên tiếp 2 trận bão tấn công các khu vực ven biển miền Nam và phía Đông nước này. Trong đó, bão Bavi, cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc từ đầu năm, đã đổ bộ liên tiếp 2 lần vào các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang đêm 11/7 và rạng sáng 12/7, buộc tỉnh này phải sơ tán hơn 2,2 triệu người.

Bão Bavi gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc

Bão Bavi hình thành vào ngày 2/7, mạnh lên thành siêu bão vào ngày 4/7 và duy trì sức mạnh trong suốt 138 giờ, một điều bất thường. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, cơn bão này có vùng xoáy rộng lớn hơn 1.500 km, khiến nó trở thành cơn bão khổng lồ theo mọi nghĩa.

Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, sau khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, bão Bavi đã suy yếu xuống cấp bão nhiệt đới nhưng vẫn duy trì hoàn lưu mạnh, mang theo lượng ẩm lớn, gây mưa trên diện rộng từ khu vực Giang Nam, Giang Hoài đến Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc.

Số liệu quan trắc cho thấy, nhiều địa phương như Liêu Ninh, Hà Bắc, An Huy, Chiết Giang, Giang Tây và Phúc Kiến đã ghi nhận mưa to đến rất to, trong đó một số nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn.

Đến 5h sáng 13/7, tâm bão nằm trên địa phận tỉnh An Huy, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10–15 km/h và tiếp tục suy yếu. Dự báo trong ngày 14/7, bão sẽ đi qua bán đảo Sơn Đông và tiến ra vùng biển phía Bắc Hoàng Hải.

Trong ngày 13/7, mưa lớn vẫn bao phủ nhiều khu vực như Liêu Ninh, Cát Lâm, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và một số tỉnh miền Tây Trung Quốc. Sang ngày 14/7, vùng mưa lớn thu hẹp chủ yếu ở phía Đông khu vực Đông Bắc Trung Quốc, trước khi chấm dứt vào ngày 15/7. Đáng lưu ý, khu vực giáp ranh giữa Liêu Ninh và Cát Lâm được cảnh báo có lượng mưa tích lũy lớn, thời gian mưa kéo dài, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc ngày 12/7 đã phải khẩn trương phân bổ 100 triệu nhân dân tệ (14,7 triệu USD) từ ngân sách Trung ương, hỗ trợ tỉnh Chiết Giang khắc phục hậu quả của bão, với trọng tâm là khôi phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị hư hại, như đường sá và các công trình thủy lợi, cũng như các cơ sở dịch vụ công cộng như trường học và bệnh viện tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, chính phủ Trung Quốc cũng phân bổ 70.000 vật phẩm cứu trợ của Trung ương, như giường xếp, khăn tắm, chăn mùa hè, nệm và bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình cho các tỉnh, thành gồm Chiết Giang, Thiên Tân và An Huy, để tập trung hỗ trợ việc sơ tán khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng và công tác cứu trợ thiên tai sau bão Bavi.

Cảnh báo nắng nóng diện rộng

Sau khi ảnh hưởng của bão Bavi suy giảm, nắng nóng được dự báo sẽ nhanh chóng quay trở lại tại các khu vực Giang Nam và Giang Hoài. Nhiệt độ cao không chỉ xuất hiện ban ngày mà còn kéo dài về đêm, với mức nhiệt tối thiểu khoảng 25°C, gây cảm giác oi bức trên diện rộng.

Tại miền Bắc Trung Quốc, các khu vực như Tân Cương, phía Tây Nội Mông, phía Nam Thiểm Tây và Hà Nam cũng ghi nhận tình trạng nắng nóng gia tăng trong những ngày tới. Một số nơi tại Tân Cương có thể vượt ngưỡng 40°C, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp phòng chống mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất cũng như nắng nóng kéo dài.

Nhà khí tượng học Tôn Sảnh Sảnh của Trung tâm Khí tượng Trung Quốc nhấn mạnh việc bão đổ bộ không có nghĩa là nguy hiểm đã qua, đồng thời cho biết bão Bavi có kích thước lớn và mạnh, gây ra những tác động kéo dài trên diện rộng với thời tiết cực đoan ở nhiều khu vực.

Còn theo ông Mã Quân, Giám đốc Trung tâm các vấn đề công cộng và môi trường có trụ sở tại Bắc Kinh, mùa lũ năm nay đến sớm hơn dự kiến, kèm theo lượng mưa trên mức trung bình trên cả nước Trung Quốc. Ông cũng cho biết thêm, độ ẩm đất ở nhiều khu vực vẫn ở mức cao. Tác động của những trận mưa lớn hiện nay sẽ làm trầm trọng thêm tình hình, khiến tăng nguy cơ lũ lụt và kéo dài chuỗi thảm họa địa chất thứ cấp như sạt lở đất và lũ bùn.

Trong bối cảnh chung của sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng El Nino năm nay đã phát triển nhanh hơn dự kiến, điều này có khả năng dẫn đến những trận mưa lớn và gió bão cực đoan thường xuyên hơn và dữ dội hơn, ông Mã Quân bổ sung.