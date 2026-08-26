Lũ quét thảm khốc ở Nepal: 95 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích

Vụ việc xảy ra vào sáng 26/8 tại khu vực sông Lhende Khola, gần cửa khẩu Rasuwagadhi, thuộc huyện Rasuwa của Nepal, giáp Tây Tạng, Trung Quốc. Hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực biên giới cho thấy nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi một dòng thác bùn, đá và nước bất ngờ tràn xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều công trình bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi.

Cảnh sát Nepal cho biết đã tìm thấy 95 thi thể, trong khi khoảng 65 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế ở khu vực bị ảnh hưởng và thủ đô Kathmandu.

Hình ảnh trận lũ tại huyện Rasuwa của Nepal, giáp Tây Tạng, Trung Quốc(Ảnh: Reuters)

Bộ Du lịch Nepal cho biết ít nhất 341 du khách mất tích tại khu vực xảy ra thảm họa. Trong số này có hơn 100 công dân Ấn Độ, 3 công dân Mỹ và 12 công dân Anh. Hàng chục người Nepal cũng được cho là đang mất tích, ngoài ra còn có một nhóm gồm 8 công dân Hàn Quốc làm việc tại một nhà máy thủy điện trong khu vực.

Công tác cứu hộ hiện gặp rất nhiều khó khăn khi mực nước các con sông dâng cao, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy, khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận một số khu vực. Trực thăng cũng chưa thể hạ cánh tại một số địa điểm. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng, với nhiều nhà cửa đổ sập, ô tô bị nước cuốn trôi, cầu đường bị phá hủy, trong khi nhiều khu dân cư ven sông gần như bị xóa sổ.

Một quan chức địa phương cảnh báo thương vong và thiệt hại tài sản có thể còn tăng cao, đồng thời kêu gọi người dân sống ven sông Bhote Koshi nhanh chóng di chuyển lên vùng đất cao.

Giới chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ một trận lũ thứ hai. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức, một trận động đất mạnh khoảng 4,4 độ đã xảy ra trước trận lũ. Các nhà khoa học đang xem xét khả năng động đất kích hoạt sạt lở băng và đá, tạo ra dòng lũ mang theo lượng lớn đất đá xuống sông.

Công tác cứu hộ khẩn trương. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng ghi nhận thiệt hại tại một khu vực thuộc Tây Tạng. Vụ sạt lở đã làm gián đoạn giao thông, liên lạc và hệ thống điện. Trung Quốc đã huy động hơn 600 nhân viên cứu hộ cùng hơn 100 phương tiện, chó nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm người mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu triển khai toàn diện công tác tìm kiếm, cứu hộ người mất tích, đồng thời tăng cường giám sát và cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn các thảm họa thứ cấp.

Tác động của trận lũ từ Nepal cũng đang lan xuống khu vực miền Bắc Ấn Độ. Trước nguy cơ nước lũ từ khu vực miền núi Nepal tiếp tục đổ xuống hạ lưu, giới chức các bang Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ đã phát cảnh báo lũ.

Tại Bihar, chính quyền đã sơ tán khoảng 5.000 người tại 6 huyện, đồng thời chuẩn bị phương án đưa tổng cộng từ 10.000 đến 12.000 người tới nơi an toàn nếu tình hình tiếp tục diễn biến xấu.