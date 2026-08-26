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Sạt lở đất nghiêm trọng tại Tây Tạng (Trung Quốc), gần biên giới Nepal

Thứ Tư, 21:08, 26/08/2026
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VOV.VN - Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Cát Long (Gyirong), thành phố Nhật Ca Tắc (Shigatse), Tây Tạng vào sáng nay (26/8).

 

Số liệu thiệt hại do sạt lở đất gần Nepal chưa công bố nhưng đã được giới chức Trung Quốc đánh giá là gây thương vong lớn, buộc Chủ tịch Tập Cận Bình phải ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu tối đa thương vong.

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Hậu quả lũ quét ở Nepal. Ảnh: AP.

Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 26/8 (giờ địa phương), mà theo Tân Hoa xã là bắt nguồn từ phía biên giới Nepal, gây thương vong lớn và khiến nhiều người mất tích tại cửa khẩu Cát Long thuộc huyện Cát Long, thành phố Nhật Ca Tắc, Tây Tạng.

Cục Quản lý khẩn cấp huyện này cho biết, thảm họa đã làm gián đoạn các tuyến đường dẫn đến cửa khẩu bên phía Trung Quốc, gây mất liên lạc và nguồn cung cấp điện. Một nhân viên cửa khẩu cho biết, khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngay khi nhận được tin về thảm họa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là dốc toàn lực tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, di dời và ổn định cuộc sống cho người dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời khẩn trương cứu chữa những người bị thương nhằm giảm thiểu tối đa thương vong. Ông cũng yêu cầu tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm, triển khai công tác cứu hộ một cách khoa học, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa thảm họa thứ cấp.

Nhấn mạnh Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn then chốt của công tác phòng chống lũ lụt, ông yêu cầu các địa phương, ban ngành cần có tư duy sẵn sàng cho các tình huống cực đoan và kịch bản xấu nhất; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bão lũ; đẩy mạnh rà soát, khắc phục các nguy cơ và hiểm họa; kiên quyết ngăn chặn các thảm họa lớn xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Thủ tướng Lý Cường cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh số lượng người mất tích và bị ảnh hưởng, huy động nguồn lực triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp với nỗ lực cao nhất. Ông cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc tăng cường trao đổi, phối hợp với các quốc gia liên quan, kịp thời chia sẻ thông tin, làm tốt công tác cứu hộ và ứng phó.

 

Một đoàn công tác liên ngành do Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh dẫn đầu đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Khu tự trị Tây Tạng cũng đã tổ chức lực lượng triển khai toàn diện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Được biết, cửa khẩu Cát Long là cửa khẩu đường bộ quan trọng kết nối Trung Quốc và Nepal. Đây cũng là cửa khẩu thương mại biên giới truyền thống giữa hai nước, đồng thời là cửa khẩu thương mại đường bộ lớn nhất Tây Tạng.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal ra thông báo cho biết, lũ quét đã xảy ra tại khu vực cửa khẩu biên giới giữa Trung Quốc và miền Bắc Nepal. Cơ quan này đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và tiến hành đánh giá mức độ an toàn của công dân cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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