Cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công, ông Trump cảnh báo sẽ còn nhiều đòn hơn nữa

Thứ Sáu, 06:19, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đăng tải đoạn video trên mạng xã hội ghi lại hậu quả của một cuộc không kích nhằm vào một cây cầu tại Iran, đồng thời tuyên bố “sẽ còn nhiều đòn tấn công nữa”.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng Iran nên đạt được một thỏa thuận “trước khi quá muộn”.

cay cau lon nhat iran bi tan cong, ong trump canh bao se con nhieu don hon nua hinh anh 1
Truyền thông Iran nói Mỹ và Israel đã nhắm vào cầu B1 ở Karaj. Ảnh: X

“Cây cầu lớn nhất tại Iran đã sụp đổ hoàn toàn, sẽ không bao giờ được sử dụng trở lại. Sẽ còn nhiều điều nữa diễn ra! ĐÃ ĐẾN LÚC IRAN PHẢI ĐẠT THỎA THUẬN TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN VÀ KHÔNG CÒN LẠI GÌ CỦA NHỮNG THỨ CÓ THỂ LÀM NÊN MỘT QUỐC GIA VĨ ĐẠI!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Theo truyền thông địa phương, một cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào một cây cầu lớn nằm ngay bên ngoài thủ đô Tehran đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương.

Nhiều đợt tấn công đã nhắm vào cầu B1, cách thủ đô Iran khoảng 40 km về phía Tây, vào ngày 2/4, làm gián đoạn một tuyến đường huyết mạch mới đang được xây dựng kết nối Tehran với thành phố Karaj. Hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency dẫn lời một quan chức an ninh địa phương cho biết.

Theo một báo cáo sau đó của Fars, các nạn nhân thiệt mạng bao gồm “cư dân làng Bilqan, người qua đường và các gia đình có mặt trong khu vực để tham gia Ngày Thiên nhiên” - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Nowruz.

Trong Ngày Thiên nhiên, nhiều gia đình thường ra ngoài trời, tổ chức dã ngoại, đặc biệt tại các khu vực ven sông hoặc những địa điểm có cảnh quan thiên nhiên.

Cây cầu này được cho là “cây cầu cao nhất Trung Đông”, theo tuyên bố của hãng thông tấn Mizan News Agency trực thuộc cơ quan tư pháp Iran. Theo truyền thông địa phương, công trình được thiết kế nhằm rút ngắn thời gian di chuyển giữa Tehran và Karaj từ khoảng một giờ xuống còn 10 phút, đồng thời được xem là “niềm tự hào của các kỹ sư Iran”.

CNN cho biết đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để đề nghị bình luận. Trong khi đó, quân đội Israel nói với CNN rằng họ “không nắm được thông tin” về bất kỳ cuộc tấn công nào do Israel tiến hành nhằm vào cây cầu này.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: cuộc chiến Iran tình hình Iran xung đột Mỹ Israel Iran Tổng thống Trump đàm phán Mỹ Iran
Tin liên quan

Iran và Oman xây dựng cơ chế giám sát việc lưu thông qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Iran và Oman đang phối hợp xây dựng một nghị định thư nhằm “giám sát hoạt động quá cảnh” qua eo biển Hormuz, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời một quan chức công bố sáng 2/4.

Iran tuyên bố 7 triệu người sẵn sàng chiến đấu nếu Mỹ tấn công trên bộ
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf ngày 2/4 cho biết có tới 7 triệu người Iran sẵn sàng tham gia chiến đấu nếu Mỹ tiến hành tấn công trên bộ vào nước này.

Iran tuyên bố tiếp tục chiến sự cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng
VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaqari, hôm 2/4 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Trung Đông cho đến khi Mỹ và Israel đầu hàng.

