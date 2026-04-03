Các bên đẩy mạnh tấn công, Iran và Oman tính chuyện cùng kiểm soát eo Hormuz

Trong khi đó, không quân Mỹ và Israel cũng công phá nhiều mục tiêu quan trọng tại Iran.

Xung đột tại Trung Đông ngày càng leo thang. Nguồn: AP

Truyền thông Israel cho biết, trong ngày 2/4, Iran tiến hành 6 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía Israel. Mỗi cuộc tấn công gồm từ 1 đến 3 tên lửa, trong đó một số quả mang đạn chùm. Hệ thống phòng không Israel đánh chặn khoảng một nửa số vũ khí, số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực không có dân cư sinh sống và không gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Bên cạnh Iran, lực lượng Houthi ở Yemen và Phong trào Hezbollah ở Lebanon cũng tham gia hoạt động tập kích vào Israel. Trong đó, Houthi hồi tối qua phóng một tên lửa đạn đạo và quả đạn đã bị bắn hạ trước khi tiến vào không phận Israel.

Ở chiều ngược lại, không quân Mỹ và Israel đánh phá nhiều cơ sở trọng yếu tại Iran, trong đó có bể chứa nhiên liệu gần sân bay Mashhad ở phía Đông Bắc và cây cầu cao tốc nối giữa thủ đô Tehran với thành phố Karaj ở phía Tây. Tuy nhiên, trong tuyên bố chiều qua, không quân Israel bác tin tham gia đòn tập kích của Mỹ phá hủy cầu cao tốc Iran.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Baqer Qalibaf chiều qua khẳng định 7 triệu người Iran sẵn sàng tham gia chiến đấu chống lại cuộc tấn công bộ binh của Mỹ. Viết trên mạng xã hội X, ông Qalibaf cho biết, chỉ trong chưa đầy 1 tuần, chiến dịch huy động lực lượng kháng chiến của Iran đã tập hợp được hơn 7 triệu người sẵn sàng đứng lên cầm súng và chiến đấu bảo vệ đất nước. Trước đó, Bộ Chỉ huy tác chiến trung tâm hợp nhất Iran Khatam Al Anbiya cũng ra tuyên bố khẳng định Iran sẽ hủy diệt toàn bộ lực lượng Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra.

Về số phận eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng thế giới đang bị Iran phong tỏa, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế của Bộ Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi hôm qua cho biết Iran và Oman đang soạn thảo một nghị định thư về giám sát các tàu di chuyển qua eo Hormuz. Mục đích của bước đi là nhằm tạo điều kiện, đảm bảo an toàn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho hoạt động lưu thông của các tàu qua eo Hormuz, chứ không phải hạn chế hoạt động này.

Phong tỏa eo Hormuz được đánh giá là biện pháp đáp trả đặc biệt quyết liệt của Iran trong cuộc đối đầu không cân sức chống lại cùng lúc hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới là Mỹ và Israel. Bước đi này đã khiến hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo Hormuz vốn chiếm khoảng 1/5 lưu lượng vận tải dầu toàn cầu, gần như tê liệt, đẩy giá năng lượng quốc tế tăng cao và tạo áp lực mạnh mẽ lên hầu hết các nền kinh tế trên toàn thế giới trong hơn một tháng qua.