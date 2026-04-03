中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các bên đẩy mạnh tấn công, Iran và Oman tính chuyện cùng kiểm soát eo Hormuz

Thứ Sáu, 06:29, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 2/4 là ngày thứ 34 của xung đột, các bên tiếp tục đẩy mạnh tấn công nhau. Trong đó, Iran cùng các nhóm đồng mình, phát động nhiều cuộc tập kích tên lửa đạn đạo về phía Israel.

Trong khi đó, không quân Mỹ và Israel cũng công phá nhiều mục tiêu quan trọng tại Iran.

Xung đột tại Trung Đông ngày càng leo thang. Nguồn: AP

Truyền thông Israel cho biết, trong ngày 2/4, Iran tiến hành 6 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía Israel. Mỗi cuộc tấn công gồm từ 1 đến 3 tên lửa, trong đó một số quả mang đạn chùm. Hệ thống phòng không Israel đánh chặn khoảng một nửa số vũ khí, số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực không có dân cư sinh sống và không gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Bên cạnh Iran, lực lượng Houthi ở Yemen và Phong trào Hezbollah ở Lebanon cũng tham gia hoạt động tập kích vào Israel. Trong đó, Houthi hồi tối qua phóng một tên lửa đạn đạo và quả đạn đã bị bắn hạ trước khi tiến vào không phận Israel.

Ở chiều ngược lại, không quân Mỹ và Israel đánh phá nhiều cơ sở trọng yếu tại Iran, trong đó có bể chứa nhiên liệu gần sân bay Mashhad ở phía Đông Bắc và cây cầu cao tốc nối giữa thủ đô Tehran với thành phố Karaj ở phía Tây. Tuy nhiên, trong tuyên bố chiều qua, không quân Israel bác tin tham gia đòn tập kích của Mỹ phá hủy cầu cao tốc Iran.      

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Baqer Qalibaf chiều qua khẳng định 7 triệu người Iran sẵn sàng tham gia chiến đấu chống lại cuộc tấn công bộ binh của Mỹ. Viết trên mạng xã hội X, ông Qalibaf cho biết, chỉ trong chưa đầy 1 tuần, chiến dịch huy động lực lượng kháng chiến của Iran đã tập hợp được hơn 7 triệu người sẵn sàng đứng lên cầm súng và chiến đấu bảo vệ đất nước. Trước đó, Bộ Chỉ huy tác chiến trung tâm hợp nhất Iran Khatam Al Anbiya cũng ra tuyên bố khẳng định Iran sẽ hủy diệt toàn bộ lực lượng Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra.

Về số phận eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng thế giới đang bị Iran phong tỏa, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế của Bộ Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi hôm qua cho biết Iran và Oman đang soạn thảo một nghị định thư về giám sát các tàu di chuyển qua eo Hormuz. Mục đích của bước đi là nhằm tạo điều kiện, đảm bảo an toàn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho hoạt động lưu thông của các tàu qua eo Hormuz, chứ không phải hạn chế hoạt động này.

Phong tỏa eo Hormuz được đánh giá là biện pháp đáp trả đặc biệt quyết liệt của Iran trong cuộc đối đầu không cân sức chống lại cùng lúc hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới là Mỹ và Israel. Bước đi này đã khiến hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo Hormuz vốn chiếm khoảng 1/5 lưu lượng vận tải dầu toàn cầu, gần như tê liệt, đẩy giá năng lượng quốc tế tăng cao và tạo áp lực mạnh mẽ lên hầu hết các nền kinh tế trên toàn thế giới trong hơn một tháng qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran Oman eo Hormuz xung đột tại Trung Đông vùng Vịnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến sự Iran leo thang, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị yêu cầu từ chức
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ từ chức, Lầu Năm Góc cho biết hôm 2/4, song không nêu rõ lý do trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran.

Vùng Vịnh lên án gay gắt các cuộc tấn công của Iran
VOV.VN - Hôm 2/4, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã lên án gay gắt các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào khối này thời gian qua, coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Hé lộ kế hoạch Mỹ đưa quân vào Iran thu giữ urani
VOV.VN - Kế hoạch triển khai biệt kích Mỹ để thu giữ urani làm giàu cao của Iran được đánh giá là chiến dịch chưa từng có tiền lệ và tiềm ẩn rủi ro quân sự rất lớn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ