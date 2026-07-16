Lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh

Theo dữ liệu của Kpler, trong ngày 15/7, ngày đầu tiên Mỹ áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, chỉ có 7 tàu hàng đi qua eo Hormuz, giảm mạnh từ con số 13 tàu một ngày trước đó. Trong số 7 tàu này có 4 chiếc không tải, đi từ bên ngoài vào vịnh Ba Tư. 3 tàu còn lại gồm 1 tàu chở khí gas, 1 tàu chở than đá và 1 tàu chở dầu thô, đi từ vịnh Ba Tư ra bên ngoài. Hầu hết các tàu vượt qua eo Hormuz theo lộ trình do Iran chỉ định, tức tuyến gần bờ biển Iran.

Eo biển Hormuz. Nguồn: AP

Quân đội Mỹ áp đặt hạn chế trở lại với các cảng và vùng biển của Iran từ sáng sớm hôm qua (15/7), gần một tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Iran nhiều lần tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz dựa trên cáo buộc các phương tiện không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran, dẫn đến chiến dịch không kích trả đũa dữ dội của quân đội Mỹ vào Iran từ sáng sớm ngày 12/7.

Đây là đợt quân đội Mỹ tấn công Iran ác liệt nhất, kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn hôm 8/4, dưới sự trung gian của Pakistan. Nguy cơ xung đột toàn diện Mỹ-Iran bùng phát trở lại, được đánh giá ở mức cao, đáng lo ngại. Trước viễn cảnh nguy hiểm này, Bộ Ngoại giao Pakistan sáng 16/7 đã hối thúc cả Mỹ và Iran kiềm chế hành động và khôi phục đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi nhấn mạnh đối thoại ngoại giao là biện pháp duy nhất có thể giải quyết khủng hoảng, chấm dứt xung đột và tái lập hòa bình tại khu vực.