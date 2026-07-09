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Nổ lớn gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran cáo buộc Mỹ tấn công

Thứ Năm, 19:34, 09/07/2026
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VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số địa điểm ở tỉnh ven biển Bushehr của Iran vào khoảng giữa trưa 9/7 (giờ địa phương).

IRNA dẫn lời một quan chức địa phương cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Ngoài ra, một bến tàu cá ven biển cũng được cho là nằm trong số các địa điểm bị tấn công.

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Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AP

Trong khi đó, quân đội Mỹ chưa thông báo về bất kỳ đợt tấn công mới nào vào Iran trong ngày 9/7. Trước đó Mỹ cho biết đã tấn công 90 mục tiêu trong đợt không kích diễn ra đêm 8/7.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin người dân tại thành phố Chaghadak, thuộc tỉnh Bushehr, đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào đầu giờ chiều 9/7. Tuy nhiên, Fars cho biết hiện chưa có thông tin chính thức về vị trí chính xác của các vụ nổ.

Chaghadak là nơi đặt một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Căn cứ này từng bị tấn công trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột và đến ngày 8/7, giới chức Iran cũng thông báo một địa điểm quân sự tại khu vực này tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, các thông tin mới nhất được công bố khoảng một giờ sau khi người dân trong tỉnh báo cáo nghe thấy nhiều tiếng nổ.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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