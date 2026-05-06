Lượng tàu đi qua eo Hormuz thấp kỷ lục

Theo dữ liệu của hãng phân tích hàng hải Kpler, trong 2 ngày đầu tuần này, cũng là 2 ngày hải quân Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống tàu thương mại đi eo Hormuz, chỉ có duy nhất 1 tàu hàng đi qua vùng biển chiến lược này.

Phương tiện được ghi nhận là tàu chở khí hóa lỏng của Iran với tên gọi Nooh Gas. Con tàu đi qua eo Hormuz hôm 4/5, chở theo 11.357 tấn khí hóa lỏng. Trong ngày 5/5, không tàu thương mại nào được ghi nhận di chuyển qua eo Hormuz.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2, trong 48h liên tiếp chỉ ghi nhận 1 tàu thương mại đi qua eo Hormuz. Trước khi xung đột nổ ra, trung bình mỗi ngày có từ 130-140 tàu hàng đi qua eo Hormuz theo cả 2 hướng.

Cũng theo các nguồn tin, hiện tại, vẫn còn hơn 900 tàu hàng bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư, do biện pháp phong tỏa của Iran với eo Hormuz.