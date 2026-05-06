Lượng tàu đi qua eo Hormuz thấp kỷ lục

Thứ Tư, 23:03, 06/05/2026
VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế hôm nay cho thấy, trong 2 ngày qua, lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz xuống thấp kỷ lục, với chỉ duy nhất 1 phương tiện được ghi nhận.

Theo dữ liệu của hãng phân tích hàng hải Kpler, trong 2 ngày đầu tuần này, cũng là 2 ngày hải quân Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống tàu thương mại đi eo Hormuz, chỉ có duy nhất 1 tàu hàng đi qua vùng biển chiến lược này.

Phương tiện được ghi nhận là tàu chở khí hóa lỏng của Iran với tên gọi Nooh Gas. Con tàu đi qua eo Hormuz hôm 4/5, chở theo 11.357 tấn khí hóa lỏng. Trong ngày 5/5, không tàu thương mại nào được ghi nhận di chuyển qua eo Hormuz.

luong tau di qua eo hormuz thap ky luc hinh anh 1
Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2, trong 48h liên tiếp chỉ ghi nhận 1 tàu thương mại đi qua eo Hormuz. Trước khi xung đột nổ ra, trung bình mỗi ngày có từ 130-140 tàu hàng đi qua eo Hormuz theo cả 2 hướng.

Cũng theo các nguồn tin, hiện tại, vẫn còn hơn 900 tàu hàng bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư, do biện pháp phong tỏa của Iran với eo Hormuz.

Iran nói "không vũ khí hạt nhân", tàu sân bay Pháp tiến vào Hormuz
VOV.VN - Iran tiếp tục khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân giữa lúc rộ tin sắp nối lại đàm phán với Mỹ, trong khi Pháp điều tàu sân bay tiến vào khu vực Hormuz, khiến căng thẳng an ninh Trung Đông thêm nóng.

Ai Cập chuyển thêm 3.700 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột, hôm nay, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ mới gồm hơn 3.700 tấn lương thực, thuốc men, nhiên liệu.., vào vùng lãnh thổ Palestine.

Iran dọa bắn các tàu không tuân thủ, UAE tiếp tục cáo buộc bị Tehran tấn công

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ nhắm bắn tất cả các tàu lưu thông qua eo Hormuz mà không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng này. Cùng ngày, UAE tiếp tục thông báo bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tập kích.

