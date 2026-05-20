Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz phục hồi mạnh

Dữ liệu của Lloyd’s List cho thấy có ít nhất 54 tàu đi qua eo biển Hormuz trong giai đoạn từ ngày 11-17/5, tăng mạnh so với 25 tàu ghi nhận trong tuần trước đó. Báo cáo nhận định sự gia tăng lưu lượng này phản ánh đà phục hồi của hoạt động thương mại trong khu vực Vùng Vịnh, đặc biệt là các giao dịch có liên quan đến Iran, quốc gia vẫn đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Đáng chú ý, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thuộc sở hữu của Công ty Dầu khí Quốc gia Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã di chuyển vào vùng biển này trong khi hệ thống thông tin liên lạc và định vị hàng hải AIS bị tắt. Đây là động thái thường thu hút sự chú ý của giới quan sát hàng hải và cơ quan quản lý quốc tế do làm hạn chế khả năng theo dõi hành trình tàu.

Trong khi đó, dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Windward có trụ sở tại London, Anh cho thấy, riêng trong ngày 18/5 đã có 19 tàu đi qua eo biển Hormuz, gồm 9 tàu đi vào và 10 tàu rời khỏi khu vực. Luồng hàng nhập khẩu chủ yếu là các tàu chở hàng mang cờ của Ấn Độ và Sri Lanka. Ở chiều xuất khẩu, có một tàu chở dầu cùng 9 tàu chở hàng rời khu vực, trong đó 5 tàu mang cờ Iran.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên thế giới. Vì vậy, mọi biến động về lưu lượng vận tải tại khu vực này đều được thị trường năng lượng và giới đầu tư quốc tế theo dõi sát sao.