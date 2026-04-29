Lưu thông qua eo biển Hormuz suy giảm nghiêm trọng

Cụ thể, tờ Wall Street Journal dẫn dữ diệu tình báo hàng hải của Llyod’s List Intelligence cho biết trong tuần từ ngày 20 đến ngày 26/4, chỉ có 35 tàu đi qua eo biểm Hormuz, giảm mạnh từ mức 78 tàu thuyền trong tuần liền trước.

Nguồn tin khẳng định đây là tuần có số tàu đi eo Hormuz thấp nhất kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2. Đáng chú ý, trong số 35 tàu đi qua eo Hormuz tuần qua, có 24 tàu liên quan giao thương với Iran, bao gồm 16 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Tehran và nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây.

Trước khi chiến tranh bùng phát, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz vào khoảng 130-140 tàu mỗi ngày. Đến đầu tuần này, vẫn còn hàng trăm tàu hàng các loại với hơn 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư vì xung đột.