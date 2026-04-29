Lưu thông qua eo biển Hormuz suy giảm nghiêm trọng

Thứ Tư, 06:01, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo phân tích dữ liệu hàng hải quốc tế, hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua eo biển chiến lược Hormuz đã suy giảm nghiêm trọng trong tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ đầu xung đột (ngày 28/2).

Cụ thể, tờ Wall Street Journal dẫn dữ diệu tình báo hàng hải của Llyod’s List Intelligence cho biết trong tuần từ ngày 20 đến ngày 26/4, chỉ có 35 tàu đi qua eo biểm Hormuz, giảm mạnh từ mức 78 tàu thuyền trong tuần liền trước.

luu thong qua eo bien hormuz suy giam nghiem trong hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

Nguồn tin khẳng định đây là tuần có số tàu đi eo Hormuz thấp nhất kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2. Đáng chú ý, trong số 35 tàu đi qua eo Hormuz tuần qua, có 24 tàu liên quan giao thương với Iran, bao gồm 16 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Tehran và nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây.

Trước khi chiến tranh bùng phát, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz vào khoảng 130-140 tàu mỗi ngày. Đến đầu tuần này, vẫn còn hàng trăm tàu hàng các loại với hơn 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư vì xung đột.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mỹ phong tỏa hải cảng, Iran trụ được bao lâu và duy trì nguồn thu dầu mỏ ra sao?
VOV.VN - Giới phân tích cho rằng trong vài tháng tới, Iran vẫn có thể tiếp tục thu lợi nhuận lớn từ lượng dầu đang vận chuyển trên biển dù nước này vẫn bị Mỹ phong tỏa hàng hải.

Pháo hải quân Mỹ Mark 45 Mod 4 lợi hại thế nào trong vô hiệu hóa tàu Iran?
VOV.VN - Khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG-111) của hải quân Mỹ đã sử dụng pháo hải quân Mark 45 Mod 4 127mm để vô hiệu hóa tàu hàng Touska treo cờ Iran tại vịnh Oman, đánh dấu một trường hợp hiếm hoi sử dụng “hỏa lực hải quân chính xác” trong một vụ chặn bắt trên biển đầy rủi ro.

Iran cảnh báo vùng Vịnh sẽ không ổn định nếu an ninh của Tehran không được đảm bảo
VOV.VN - Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc tối qua (27/04) khẳng định, toàn bộ các nước vùng Vịnh sẽ không có được ổn định và an toàn, nếu an ninh của Iran không được đảm bảo một cách vững chắc.

