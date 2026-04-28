Ông Trump: Iran muốn mở eo biển Hormuz trong lúc ổn định bộ máy lãnh đạo

“Iran vừa thông báo với chúng tôi rằng họ đang trong "tình trạng sụp đổ". Họ muốn chúng tôi mở eo biển Hormuz càng sớm càng tốt, trong lúc họ cố gắng giải quyết vấn đề lãnh đạo (mà tôi tin họ sẽ làm được!)”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social vào sáng 28/4.

Trước đó, Tổng thống Trump phát tín hiệu cho thấy ông khó có khả năng chấp nhận đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, sau khi Tehran đề xuất mở lại tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời để ngỏ việc xử lý các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân trong các vòng đàm phán sau.

Theo các quan chức khu vực nắm được nội dung đàm phán, Iran đã đề nghị chấm dứt việc kiểm soát chặt tuyến hàng hải huyết mạch này mà không gắn với vấn đề hạt nhân - điểm mấu chốt trong các yêu cầu của Mỹ. Đổi lại, Iran muốn Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng và hoạt động hàng hải của mình.