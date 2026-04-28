  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Iran cảnh báo vùng Vịnh sẽ không ổn định nếu an ninh của Tehran không được đảm bảo

Thứ Ba, 07:09, 28/04/2026
VOV.VN - Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc tối qua (27/04) khẳng định, toàn bộ các nước vùng Vịnh sẽ không có được ổn định và an toàn, nếu an ninh của Iran không được đảm bảo một cách vững chắc.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani nêu rõ: an ninh và sự ổn định lâu dài tại vịnh Ba Tư và rộng hơn là toàn khu vực, chỉ có thể đạt được bằng việc chấm dứt vĩnh viễn các hành vi gây hấn chống Iran, đồng thời đảm bảo quyền chủ quyền và lợi ích chính đáng của Tehran.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo của đại diện Iran ở Liên Hợp Quốc, đưa ra trong bối cảnh nước này vừa chuyển đến Mỹ khung đàm phán hòa bình mới gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu chỉ tập trung đàm phán về thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn xung đột. Iran khẳng định việc đàm phán các giai đoạn tiếp sau của đề xuất, lần lượt tập trung vào các vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân, chỉ có thể được tiến hành, sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn chiến tranh.

Trước đó, nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel từ hôm 28/2, Iran đã tiến hành hàng nghìn cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời làm tê liệt gần như hoàn toàn hoạt động hàng không và vận tải biển của một số nước.

PV/VOV-Cairo
Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Iran
VOV.VN - Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc hội đàm kéo dài hai tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố St. Petersburg trong bối cảnh đàm phán ngừng chiến giữa Mỹ -  Iran tiếp tục bế tắc.

Nóng thế giới ngày 28/4: Iran vạch lằn ranh đỏ với Mỹ
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump nói Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh, Hé lộ chi tiết đề xuất 3 giai đoạn của Iran với Mỹ, Iran vạch “lằn ranh đỏ” với Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ: Iran nghiêm túc về thỏa thuận sau khi kinh tế kiệt quệ
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông tin rằng các nhà đàm phán Iran đang “nghiêm túc” trong việc hướng tới một thỏa thuận với Mỹ.

