Iran cảnh báo vùng Vịnh sẽ không ổn định nếu an ninh của Tehran không được đảm bảo

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani nêu rõ: an ninh và sự ổn định lâu dài tại vịnh Ba Tư và rộng hơn là toàn khu vực, chỉ có thể đạt được bằng việc chấm dứt vĩnh viễn các hành vi gây hấn chống Iran, đồng thời đảm bảo quyền chủ quyền và lợi ích chính đáng của Tehran.

Cảnh báo của đại diện Iran ở Liên Hợp Quốc, đưa ra trong bối cảnh nước này vừa chuyển đến Mỹ khung đàm phán hòa bình mới gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu chỉ tập trung đàm phán về thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn xung đột. Iran khẳng định việc đàm phán các giai đoạn tiếp sau của đề xuất, lần lượt tập trung vào các vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân, chỉ có thể được tiến hành, sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn chiến tranh.

Trước đó, nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel từ hôm 28/2, Iran đã tiến hành hàng nghìn cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời làm tê liệt gần như hoàn toàn hoạt động hàng không và vận tải biển của một số nước.