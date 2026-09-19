Luxembourg tạm đình chỉ bay khẩn cấp do phát hiện drone trái phép

Sự cố xảy ra vào rạng sáng 19/9 (theo giờ địa phương), đã khiến một số chuyến bay chuẩn bị hạ cánh buộc phải chuyển hướng sang các sân bay lân cận. Trong thông cáo phát đi trên trang web chính thức, ban quản lý sân bay cho biết việc đình chỉ bay là biện pháp phòng ngừa bắt buộc nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách, phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và các phương tiện bay.

Các hoạt động khai thác đã được nối lại sau đó, song sân bay khuyến cáo hành khách vẫn đối mặt với nguy cơ trễ chuyến và xáo trộn lịch trình bay trong ngày.

Theo quy định của Cục Hàng không Dân dụng Luxembourg (DAC), toàn bộ khu vực xung quanh sân bay Findel là vùng cấm bay nghiêm ngặt đối với mọi phương tiện bay không người lái chưa qua cấp phép đặc biệt - Ảnh: RTL

Hiện nhà chức trách chưa ghi nhận thiệt hại về người hay vật chất, đồng thời chưa xác định được danh tính đối tượng điều khiển cũng như nguồn gốc của các thiết bị trên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh an ninh tại Luxembourg đang được siết chặt, chỉ một ngày sau khi Tổ đánh giá thiết bị bay không người lái (drone) của chính phủ phải họp khẩn do ghi nhận nhiều vụ drone bí ẩn xuất hiện tại khu vực Medernach.

Theo quy định của Cục Hàng không Dân dụng Luxembourg (DAC), toàn bộ khu vực xung quanh sân bay Findel là vùng cấm bay nghiêm ngặt đối với mọi phương tiện bay không người lái chưa qua cấp phép đặc biệt.