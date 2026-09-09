Iran tuyên bố thu giữ drone ngầm, tên lửa đánh trúng 2 tàu khu trục Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/9 công bố hình ảnh một phương tiện không người lái dưới nước mà lực lượng này cho là thuộc quân đội Mỹ. Theo IRGC, phương tiện được thu giữ trong một “chiến dịch tình báo phức tạp” tại khu vực cửa ngõ eo biển Hormuz.

IRGC mô tả đây là “một trong những tàu lặn không người lái thông minh và hiện đại nhất” của Mỹ, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như lập bản đồ đáy biển, trinh sát và giám sát, kiểm tra đường ống cũng như cơ sở hạ tầng dưới nước và hỗ trợ tác chiến chống ngầm.

Iran tuyên bố thu giữ một tàu lặn không người lái (drone ngầm) hiện đại của Mỹ tại eo biển Hormuz. Nguồn: IRGC

Video do phía Iran công bố cho thấy một thiết bị hình trụ bằng kim loại màu xám, có hình dáng tương tự ngư lôi. Iran xác định đây là phương tiện tự hành dưới nước Dive-LD do công ty quốc phòng Anduril Industries của Mỹ phát triển.

Theo thông số được IRGC công bố, thiết bị dài khoảng 5,8 m, rộng khoảng 1,2 m và nặng gần 2,7 tấn. Phương tiện có thể hoạt động dưới nước trong tối đa 10 ngày và lặn xuống độ sâu tới 6.000 m. Dive-LD có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ dò thủy lôi, lập bản đồ đáy biển, thu thập thông tin tình báo và kiểm tra cáp, đường ống cùng các cơ sở hạ tầng dưới biển. Reuters cũng xác nhận Dive-LD là một phương tiện tự hành dưới nước cỡ lớn do Anduril chế tạo.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hạ thấp tầm quan trọng của vụ việc. Đại úy Hải quân Tim Hawkins, người phát ngôn CENTCOM, xác nhận một phương tiện không người lái dưới nước của Mỹ đã gặp trục trặc hơn một ngày trước khi bị phía Iran thu giữ. Theo ông Hawkins, đây là một phiên bản Dive-LD đời cũ, đang làm nhiệm vụ khảo sát vùng biển trong khu vực nhằm hỗ trợ các hoạt động của Mỹ. Phương tiện này “không thu thập dữ liệu nhạy cảm và không mang thiết bị sonar hoặc radar mật”. CENTCOM khẳng định các hoạt động của Mỹ tại vùng biển khu vực vẫn tiếp tục.

IRGC cùng ngày cho biết lực lượng hàng không vũ trụ của họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công 2 tàu khu trục Mỹ mang số hiệu DDG-119 và DDG-53. Hai tàu này lần lượt là USS Delbert D. Black và USS John Paul Jones, đều thuộc lớp Arleigh Burke, được trang bị hệ thống tác chiến Aegis và tên lửa hành trình.

Ảnh: Quân đội Iran

Theo tuyên bố của IRGC được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, hai tàu chiến Mỹ đã “chịu thiệt hại đáng kể” sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía Mỹ chưa xác nhận tuyên bố này và chưa có đánh giá độc lập về mức độ thiệt hại đối với hai tàu khu trục.