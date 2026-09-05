Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các trận cháy rừng dữ dội kéo dài nhiều tuần qua tại Indonesia liên tục bốc khói độc, đẩy chất lượng không khí trong khu vực xuống mức đặc biệt nguy hiểm đối với sức khỏe và sự an toàn của người dân.

Theo Văn phòng Thủ tướng Malaysia, Nhà Vua Sultan Ibrahim ibni Sultan Iskandar đã ký quyết định khẩn cấp sau khi chỉ số ô nhiễm không khí (API) tại Serian đạt 514 vào chiều cùng ngày. Theo quy chuẩn địa phương, mức trên 400 được coi là “rất nguy hiểm”, còn trên 500 là đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Ngoài Serian, ít nhất bốn khu vực khác của bang Sarawak cũng ghi nhận chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng “nguy hiểm”.

Ảnh minh họa: The Star

Lệnh khẩn cấp cho phép chính quyền đóng cửa toàn bộ công sở công và tư nhân, trừ dịch vụ thiết yếu, đồng thời huy động tối đa lực lượng cứu hộ và y tế. Đây là lần đầu tiên bang Sarawak phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp vì khói bụi kể từ thảm họa khói mù Đông Nam Á năm 1997, thời điểm chỉ số ô nhiễm tại Kuching chạm mức đỉnh kỷ lục 839 cũng do các vụ cháy rừng quy mô lớn tại Indonesia. Cùng với đó, gần 200.000 học sinh tại Serian, Kuching và các khu vực lân cận sẽ chuyển sang học trực tuyến từ tuần tới, khi 647 trường học đồng loạt tạm dừng giảng dạy trực tiếp.

Khủng hoảng khói mù bắt nguồn từ các vụ cháy rừng lan rộng tại Indonesia, trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino gây khô hạn kéo dài. Hệ thống giám sát vệ tinh của Malaysia ghi nhận 12.888 điểm nóng tại Kalimantan trong tháng trước, trong khi Bộ Lâm nghiệp Indonesia báo cáo thêm 2.683 điểm nóng chỉ trong bốn ngày đầu tháng 9, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, hơn 200.000 ha rừng đã bị thiêu rụi, vượt xa con số 90.405 ha của năm 2023.

Khủng hoảng ô nhiễm không chỉ dừng lại ở Malaysia mà đã bắt đầu lan rộng ra toàn khu vực, khiến Singapore lần đầu tiên trong năm nay ghi nhận chất lượng không khí rơi vào ngưỡng "không lành mạnh". Chính quyền Singapore đã ngay lập tức kích hoạt các kịch bản ứng phó khẩn cấp, khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng rủi ro cao như người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người có bệnh tim phổi mãn tính, hạn chế tối đa các hoạt động thể chất ngoài trời. Các cơ sở y tế, viện dưỡng lão và trường mầm non tại quốc đảo này đã được chỉ đạo tăng cường sử dụng máy lọc không khí, quạt mát di động và miễn giảm hoàn toàn các hoạt động thể dục ngoài trời cho trẻ em nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ đợt ô nhiễm này.