Núi lửa Lewotobi Laki phun trào, tạo tro bụi bay cao hàng km tại Indonesia

Trong tuyên bố đưa ra sáng 28/8, người đứng đầu Cơ quan Địa chất của Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM), bà Lana Saria cho biết, núi lửa Lewotobi Laki phun trào trở lại vào lúc 7h35 sáng (giờ địa phương). Vụ phun trào được ghi lại trên đồ địa chấn với biên độ tối đa 14,8 mm và kéo dài khoảng 6 phút 4 giây, tạo cột tro bụi dày đặc theo hướng tây - tây nam.

Núi lửa Lewotobi phun trào sáng 28/8, tạo tro bụi bay cao hàng km. Ảnh: Tempo

Đáng chú ý trong năm nay núi lửa Lewotobi Laki phun trào gần 800 lần và 8 lần trong tuần qua, tạo ra cột tro bụi cao tới 2.500 m so với đỉnh núi. Vụ phun trào vào lúc 8h30 sáng 27/8 ghi nhận một chấn động không hài hòa, cộng với 29 trận động đất kiến tạo ở xa.

Núi lửa Lewotobi Laki hiện đang ở Trạng thái Cảnh báo cấp III nên công chúng và khách du lịch đều bị cấm thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong bán kính 5 km từ tâm phun trào. Người dân cũng được khuyến cáo cảnh giác với khả năng lũ bùn do dung nham và lở đất ở các con sông bắt nguồn từ đỉnh núi trong trường hợp có mưa lớn.

Bà Lana Saria kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh, không tin vào các thông tin không rõ nguồn gốc và luôn tuân theo các chỉ dẫn chính thức của Trạm Quan sát và chính quyền địa phương.