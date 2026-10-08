Malaysia: Bang Johor đóng cửa toàn bộ trường học do ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Thông tin bang Johor, ông Muhammad Naqib Md Ghazali cho biết, quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh khi chất lượng không khí suy giảm trên diện rộng tại tất cả các huyện trong bang.

Lệnh đóng cửa áp dụng đối với 1.198 trường học thuộc hệ thống Bộ Giáo dục Malaysia, ảnh hưởng đến hơn 617.000 học sinh. Trong thời gian này, các trường sẽ chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến (PdPR) để bảo đảm chương trình giảng dạy không bị gián đoạn.

Tình trạng khói mù tại huyện Batu Pahat, bang Johor, Malaysia hôm 7/10/2026. (Ảnh: Bernama)

Trước đó, 8 trạm quan trắc không khí trên địa bàn bang Johor ghi nhận chỉ số API ở mức không lành mạnh (dao động từ 161-197). Riêng huyện Batu Pahat chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với chỉ số API lên tới 208, buộc 335 cơ sở giáo dục tại địa phương này phải cho học sinh nghỉ học từ ngày trước đó.

Chính quyền bang Johor khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, hạn chế các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang khi cần thiết, uống đủ nước và đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các triệu chứng như ho, đau họng hoặc khó thở. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng được kêu gọi tạo điều kiện làm việc linh hoạt cho những phụ huynh có con em bị ảnh hưởng trong đợt nghỉ học lần này.

Theo các cơ quan khí tượng khu vực, đợt khói mù này chủ yếu xuất phát từ cháy rừng và than bùn tại các khu vực phía Nam đảo Sumatra và một phần Kalimantan thuộc Indonesia. Dưới tác động của hiện tượng El Nino và gió mùa Tây Nam, khói bụi đã vượt eo biển Malacca bao phủ bán đảo Malaysia. Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN (ASMC) cảnh báo, hiện tượng khói mù xuyên biên giới này có thể còn kéo dài nếu thời tiết khô hạn tiếp tục diễn ra.