Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học vì ô nhiễm không khí

Theo dữ liệu quan trắc của Cục Môi trường Malaysia, đến 16h ngày 6/9, Malaysia có 36 khu vực ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng có hại hoặc rất có hại cho sức khỏe. Trong đó, bang Sarawak chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 12 khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí (API) dao động từ 157 - 216.

Ô nhiễm khói mù ở bang Serawak, Malaysia. Nguồn: Bernama

Tình trạng ô nhiễm khói mù ở Malaysia chủ yếu bắt nguồn từ các trận cháy rừng dữ dội kéo dài tại khu vực Kalimantan, thuộc Indonesia. Theo Chủ tịch Ủy ban Quản lý thiên tai bang Sarawak Douglas Uggah Embas, dữ liệu quan trắc ngày 5/9 ghi nhận 184 điểm nóng tại Kalimantan. Hướng gió đưa khói mù lan sang bang Sarawak, khiến chất lượng không khí tại bang này suy giảm mạnh.

Để bảo vệ sức khỏe học sinh, chính quyền bang Sarawak đã thông báo đóng cửa 710 trường học tại địa phương từ ngày 7/9 đến ngày 11/9, ảnh hưởng đến khoảng 238.000 học sinh. Trong thời gian này, hoạt động giảng dạy và học tập tại nhà được triển khai nhằm bảo đảm chương trình học không bị gián đoạn.

Đây là lần thứ 3 trong vòng khoảng 1 tháng các trường học tại bang Sarawak phải đóng cửa do ảnh hưởng của khói mù. Trước đó, vào cuối tháng 8/2026, gần 600 trường học phải đóng cửa trong 2 ngày khi chỉ số API ở địa phương vượt mức 200, thuộc ngưỡng rất có hại cho sức khỏe.

Song song với đó, chính quyền bang Sarawak đang triển khai nhiều đợt gieo mây tạo mưa tại địa phương theo khuyến nghị của cơ quan khí tượng nhằm giảm tác động của khói mù và ứng phó với tình trạng khô hạn.

Trước tình trạng khói mù kéo dài, nhà chức trách Malaysia tiếp tục theo dõi sát chất lượng không khí để kịp thời điều chỉnh các biện pháp ứng phó. Sở Giáo dục bang Sarawak yêu cầu các trường học thường xuyên cập nhật chỉ số ô nhiễm tại địa bàn, tuân thủ khuyến nghị của cơ quan y tế và đặt sức khỏe của học sinh, giáo viên lên hàng đầu.