Malaysia công bố 6 biện pháp cấp bách giảm áp lực chi phí sinh hoạt

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 30/8 cho biết các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9, tập trung vào trợ giá nhiên liệu, bảo trì trường học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa y tế, hóa đơn điện tử và tài chính vi mô.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu hôm 30/8. Ảnh: Bernama

Với biện pháp thứ nhất, Chính phủ Malaysia quyết định khôi phục mức cơ bản của chương trình trợ giá xăng RON95 Budi Madani, từ 200 lít lên 300 lít mỗi tháng, qua đó giúp hơn 16 triệu người được hưởng giá xăng RON95 ưu đãi. Đồng thời, hơn 500.000 chủ sở hữu các dòng xe chạy dầu diesel đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp Budi Diesel với hạn mức tối đa 400 lít mỗi tháng.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng Malaysia thông báo tăng 50% ngân sách bảo trì trường học trong năm 2027, từ 1 tỷ ringgit lên 1,5 tỷ ringgit (tương đương mức tăng từ khoảng 250 triệu USD lên 372 triệu USD). Bộ Giáo dục Malaysia đang khẩn trương rà soát nhu cầu sửa chữa, nâng cấp hạ tầng trường học để triển khai kế hoạch ngay từ tháng 1/2027.

Trong lĩnh vực công nghệ, Malaysia sẽ triển khai chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) cho thanh niên từ 18 - 30 tuổi. Theo đó, 100.000 thanh niên hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định sẽ được hỗ trợ sử dụng miễn phí một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời hạn 3 tháng.

Song song với đó, Malaysia tiếp tục đẩy mạnh số hóa hệ thống y tế công, trọng tâm trước mắt là triển khai hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử. Liên quan đến doanh nghiệp, Chính phủ Malaysia cũng quyết định nâng ngưỡng miễn áp dụng hóa đơn điện tử, từ mức doanh thu 1 triệu ringgit lên 3 triệu ringgit mỗi năm. Bên cạnh đó, Malaysia cũng sẽ bổ sung thêm 1 tỷ ringgit (khoảng 250 triệu USD) cho các chương trình tài chính vi mô, nâng tổng nguồn vốn cho các chương trình này lên 6 tỷ ringgit (khoảng 1,5 tỷ USD).

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh, các biện pháp trên đều dựa trên nguyên tắc xuyên suốt là thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực cho người dân.