Malaysia tăng cường an ninh trước nguy cơ bạo lực ở Thái Lan lan sang biên giới

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Quốc phòng, ông Mohamed Khaled Nordin khẳng định lực lượng vũ trang Malaysia đang siết chặt kiểm soát biên giới để ngăn các phần tử nổi dậy xâm nhập. Ông nhấn mạnh Chính phủ Malaysia sẽ không cho phép bất kỳ tổ chức nào sử dụng bạo lực, phá hoại tiến trình hòa bình ở miền Nam Thái Lan hoặc tìm nơi ẩn náu trên đất Malaysia.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin. Ảnh: Bernama

Theo Bộ trưởng Mohamed Khaled Nordin, Thủ tướng Anwar Ibrahim sẽ sớm bổ nhiệm điều phối viên mới, sau khi nhiệm kỳ của ông Datuk Rabin Mohd Basir, nguyên lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia và đã giữ vai trò này lâu năm, đã kết thúc. Malaysia được đánh giá có lợi thế khi am hiểu tình hình và các bên liên quan trong tiến trình hòa đàm.

Trước đó, hồi tháng 7, nhóm vũ trang thuộc Tổ chức Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN) từng tấn công một chốt kiểm soát ở tỉnh Narathiwat, khiến 5 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng. Vụ việc đã khiến chính phủ của Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố tạm ngừng hòa đàm với BRN tại Malaysia.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh miền Nam Thái Lan liên tiếp xảy ra nhiều vụ tấn công phối hợp trong vài tuần qua, khiến tình hình an ninh khu vực biên giới thêm căng thẳng. Giới chức Thái Lan đã tăng cường kiểm soát an ninh tại các tỉnh biên giới phía Nam sau khi xảy ra loạt tấn công nghi do phiến quân tiến hành, với khoảng 109 vụ việc tại Narathiwat, Pattani và Yala từ ngày 23 đến 25/8. Đây được đánh giá là đợt bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ năm 2015.

Theo Trung tâm Thông tin Quốc hội Thái Lan, từ năm 2004 đến nay, chính phủ đã chi gần 340 tỷ baht (10,4 tỷ USD) để xử lý tình trạng bất ổn ở miền Nam. Cuộc xung đột tại khu vực này bắt nguồn từ những bất đồng lịch sử, văn hóa và kinh tế, với hơn 7.800 người thiệt mạng và gần 15.000 người bị thương kể từ khi bạo lực bùng phát trở lại vào năm 2004.