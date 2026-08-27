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Malaysia xác nhận 55 công dân mất liên lạc sau lũ quét ở Nepal

Thứ Năm, 21:24, 27/08/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan xác nhận hiện có 55 công dân Malaysia bị mất liên lạc sau trận lũ lớn tại Nepal.

Ngày 27/8, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad cho biết, Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu đang phối hợp với cơ quan chức năng Nepal để rà soát, trong khi lực lượng cứu hộ nước sở tại triển khai tìm kiếm cứu nạn bằng cả đường bộ và trực thăng. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường sá, cầu cống và mạng lưới liên lạc bị hư hại nặng.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia (Wisma Putra), chưa có báo cáo chính thức về trường hợp tử vong liên quan công dân Malaysia. Trước đó, Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu từng nhận thông tin 11 người Malaysia ở huyện Rasuwa bị mất liên lạc sau trận lũ quét tại khu vực sông Bhote Koshi ỏ khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc).

Để hỗ trợ, Malaysia đã điều thêm nhân sự từ Dhaka (Bangladesh) sang Kathmandu, đồng thời mở phòng tác chiến tại trụ sở Putrajaya từ trưa nay (27/8) để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ thân nhân người mất tích. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Malaysia tại Nepal cần cảnh giác, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại và cập nhật thông tin qua cổng thông tin lãnh sự điện tử e-Konsular.

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Ảnh minh họa: Reuters

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan gửi lời chia buồn tới các gia đình có người thân đang mất tích, khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật diễn biến tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ Nepal và Trung Quốc đang khẩn trương triển khai trực thăng tìm kiếm người sống sót sau trận lũ quét thảm khốc ở dãy Himalaya ngày 26/8. Số liệu ban đầu cho biết tổng cộng gần 1.500 người mất tích, trong đó có hơn 700 người nước ngoài.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là sạt lở đá và sông băng tại khu vực Rasuwagadhi, cách biên giới Nepal - Trung Quốc khoảng 20km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết năng lượng địa chấn ban đầu tưởng là động đất thực chất xuất phát từ vụ sạt lở.

Thảm họa đã phá hủy nhiều tuyến đường, cầu cống và cơ sở hạ tầng trên tuyến Kathmandu - Lhasa, vốn là điểm hành hương và du lịch nổi tiếng. Giới chức địa phương cảnh báo đợt mưa lớn sắp tới có thể làm phức tạp thêm công tác cứu hộ.

PV/VOV-Bangkok
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