Căng thẳng miền Nam Thái Lan: Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Malaysia họp khẩn

Cuộc hội đàm diễn ra tại Căn cứ Không quân Subang, Malaysia, với sự tham dự của nhiều tướng lĩnh cấp cao hai nước, bao gồm Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Malaysia Malek Razak Sulaiman và Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Thái Lan Nuttapong Praokaev.

Cuộc hội đàm diễn ra tại Căn cứ Không quân Subang (Malaysia) hôm 29/7/2026 với sự tham dự của nhiều tướng lĩnh cấp cao hai nước Thái Lan và Malaysia (Ảnh: FB Khaled Nordin)

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adul đã cập nhật tình hình thực địa và các giải pháp ứng phó của Thái Lan, đồng thời khẳng định nước này tiếp tục cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình, đảm bảo an toàn cho dân thường và củng cố niềm tin giữa các bên. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhất trí thắt chặt hợp tác chiến lược, chia sẻ thông tin tình báo và kiểm soát an ninh biên giới.

Phía Thái Lan đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Malaysia từ năm 2013 đến nay, đồng thời nhấn mạnh hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được dựa trên sự chân thành, tin cậy và hành động chung của cả hai quốc gia.

Cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngay sau khi Thái Lan quyết định tạm hoãn vô thời hạn vòng đàm phán hòa bình với Nhóm ly khai Mặt trận Cách mạng Dân tộc BRN, vốn dự kiến khởi động lại tại Malaysia vào tháng 9 tới sau hơn hai năm đóng băng.

Tuyên bố hoãn đàm phán được Trưởng đoàn đàm phán Thái Lan, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thanat Suwannanont, đưa ra hôm 28/7. Quyết định này xuất phát từ vụ tấn công quy mô hôm 22/7 tại tỉnh Narathiwat khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 6 dân thường bị thương, buộc chính phủ Thái Lan phải áp đặt thiết quân luật tại 13 huyện thuộc tỉnh này.

Theo giới phân tích, vụ tấn công có sự tham gia của nhiều tay súng, buộc lực lượng chức năng Thái Lan phải triển khai chiến dịch truy quét diện rộng. Dù bầu không khí đối thoại gặp khó khăn, các chuyên gia quốc tế nhận định giải pháp quân sự đơn thuần khó thể xử lý tận gốc xung đột kéo dài hơn hai thập kỷ qua tại miền Nam Thái Lan, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.800 người kể từ năm 2004. Việc duy trì kênh hợp tác chiến lược giữa Thái Lan và Malaysia được xem là cần thiết để bảo đảm tiến trình hòa bình không bị gián đoạn.