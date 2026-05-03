  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mạng xã hội là kênh thông tin được số đông người Campuchia sử dụng

Chủ Nhật, 06:20, 03/05/2026
VOV.VN - Bức tranh truyền thông tại Campuchia đang dần thay đổi bởi sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội với các nền tảng như Facebook, TikTok đạt số lượng hàng chục triệu người dùng. Các nền tảng mạng xã hội này hiện đã trở thành nguồn thông tin phổ biến cho hầu hết người dân Campuchia.

Báo cáo Tình trạng tự do báo chí tại Campuchia năm 2026 do Bộ Thông tin Campuchia mới công bố cho thấy, xu hướng theo dõi thông tin của người dân Campuchia đang chuyển dịch nhanh chóng sang các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội, đi kèm với đó là những thách thức trong quản lý thông tin.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Thông tin Campuchia, nước này hiện có 1.575 cơ quan truyền thông được đăng ký, trong đó có 675 cơ quan sử dụng nền tảng truyền thống như: Đài phát thanh, Truyền hình, báo in, nhà in, còn lại 900 cơ quan sử dụng nền tảng truyền thông kỹ thuật số và truyền thông mới bao gồm các trang web, ứng dụng trực tuyến, dịch vụ OTT và truyền thông vệ tinh. So với năm 2024, có 68 cơ quan truyền thông đã ngừng hoạt động, chủ yếu là các cơ quan sử dụng nền tảng truyền thống do sụt giảm doanh thu quảng cáo, sở thích của khán giả thay đổi và ngân sách hoạt động hạn chế.

mang xa hoi la kenh thong tin duoc so dong nguoi campuchia su dung hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Các nền tảng mạng xã hội tiếp tục là những kênh thông tin có số lượng người theo dõi đông đảo nhất tại Campuchia. Trong đó, Facebook dẫn đầu với hơn 15,6 triệu tài khoản, chiếm khoảng 86% dân số đất nước, tiếp theo là TikTok với hơn 10,7 triệu người dùng, Telegram hơn 10 triệu tài khoản, Instagram gần 2 triệu tài khoản, ứng dụng CoolApp của Campuchia phát triển cũng có hơn 700.000 người dùng.

Theo Bộ Thông tin Campuchia, môi trường truyền thông đang phát triển ngày càng đa dạng trên mọi nền tảng cả truyền thông truyền thống và kỹ thuật số, cho phép người dân trên cả nước dễ dàng tiếp cận thông tin nhanh chóng và từ nhiều nguồn hơn. Trong khi các phương tiện truyền thống vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, thì các phương tiện truyền thông hiện đại có thể mở rộng, cung cấp, chia sẻ thông tin trong thời gian thực.

Điều này giúp công chúng tiếp cận thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn, nhưng cũng tạo ra những thách thức mới liên quan đến thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc và việc thao túng nội dung thông tin vì mục đích tiêu cực.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Áo thông qua lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 14 tuổi
VOV.VN - Lệnh cấm sử dụng mạng xã hội sẽ được thực thi ở cấp độ quốc gia từ năm học tới, Chính phủ Áo cũng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các biện pháp tương tự trên khắp Liên minh châu Âu.

Bang đầu tiên tại Ấn Độ cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

VOV.VN - Bang Karnataka ở miền Nam Ấn Độ sẽ chính thức cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thông tin này vừa được Thủ hiến bang ông Siddaramaiah công bố ngày 6/3, trong bài trình bày về ngân sách năm 2026-2027 của bang này.

Xuất hiện nhiều trang giả mạo báo chí New Zealand trên mạng xã hội

VOV.VN - Kết quả một cuộc điều tra đã phát hiện nhiều trang giả mạo báo chí của New Zealand trên mạng xã hội Facebook. Thực tế này gióng lên hồi chuông báo động về tính xác thực của các thông tin mà người dân có thể tiếp cận trên mạng xã hội.

