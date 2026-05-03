Mạng xã hội là kênh thông tin được số đông người Campuchia sử dụng

Báo cáo Tình trạng tự do báo chí tại Campuchia năm 2026 do Bộ Thông tin Campuchia mới công bố cho thấy, xu hướng theo dõi thông tin của người dân Campuchia đang chuyển dịch nhanh chóng sang các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội, đi kèm với đó là những thách thức trong quản lý thông tin.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Thông tin Campuchia, nước này hiện có 1.575 cơ quan truyền thông được đăng ký, trong đó có 675 cơ quan sử dụng nền tảng truyền thống như: Đài phát thanh, Truyền hình, báo in, nhà in, còn lại 900 cơ quan sử dụng nền tảng truyền thông kỹ thuật số và truyền thông mới bao gồm các trang web, ứng dụng trực tuyến, dịch vụ OTT và truyền thông vệ tinh. So với năm 2024, có 68 cơ quan truyền thông đã ngừng hoạt động, chủ yếu là các cơ quan sử dụng nền tảng truyền thống do sụt giảm doanh thu quảng cáo, sở thích của khán giả thay đổi và ngân sách hoạt động hạn chế.

(Ảnh minh họa)

Các nền tảng mạng xã hội tiếp tục là những kênh thông tin có số lượng người theo dõi đông đảo nhất tại Campuchia. Trong đó, Facebook dẫn đầu với hơn 15,6 triệu tài khoản, chiếm khoảng 86% dân số đất nước, tiếp theo là TikTok với hơn 10,7 triệu người dùng, Telegram hơn 10 triệu tài khoản, Instagram gần 2 triệu tài khoản, ứng dụng CoolApp của Campuchia phát triển cũng có hơn 700.000 người dùng.

Theo Bộ Thông tin Campuchia, môi trường truyền thông đang phát triển ngày càng đa dạng trên mọi nền tảng cả truyền thông truyền thống và kỹ thuật số, cho phép người dân trên cả nước dễ dàng tiếp cận thông tin nhanh chóng và từ nhiều nguồn hơn. Trong khi các phương tiện truyền thống vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, thì các phương tiện truyền thông hiện đại có thể mở rộng, cung cấp, chia sẻ thông tin trong thời gian thực.

Điều này giúp công chúng tiếp cận thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn, nhưng cũng tạo ra những thách thức mới liên quan đến thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc và việc thao túng nội dung thông tin vì mục đích tiêu cực.