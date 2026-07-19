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Máy bay C919 của Trung Quốc sắp thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên

Chủ Nhật, 10:20, 19/07/2026
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VOV.VN - Máy bay chở khách cỡ lớn do Trung Quốc sản xuất- C919, sẽ thực hiện chuyến bay chở khách quốc tế đầu tiên trên đường bay Bắc Kinh-Ulan Bator, Mông Cổ từ 12/8.

Theo ứng dụng chính thức của hãng hàng không quốc gia Trung Quốc – Air China, chuyến bay CA723 sẽ khởi hành từ Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh lúc 3 giờ chiều và đến Ulan Bator, Mông Cổ lúc 5h15 chiều. Chuyến bay trở về – CA724 sẽ khởi hành từ Ulan Bator lúc 18h30 chiều và đến Bắc Kinh lúc 20h35.

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Máy bay C919 do Air China khai thác. Ảnh: CARNOC.com

Đây là đường bay chở khách quốc tế thường lệ đầu tiên do máy bay chở khách cỡ lớn C919 thực hiện, với một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày bắt đầu từ 12/8.

Đường bay Bắc Kinh - Ulan Bator bắt đầu khai thác từ năm 1958. Hiện nay, đường bay này do Air China và Cục Hàng không Dân dụng Mông Cổ cùng khai thác. Trước khi máy bay C919 được đưa vào sử dụng trên các đường bay thương mại, Air China đã khai thác đường bay quốc tế Hohhot (Nội Mông, Trung Quốc) - Ulan Bator bằng máy bay phản lực tầm ngắn đến trung bình C909 do Trung Quốc tự sản xuất vào tháng 7/2025.

Việc khai thác C919 trên đường bay Bắc Kinh - Ulan Bator đánh dấu một bước tiến trong việc mở rộng thương mại của loại máy bay này từ các đường bay nội địa và vùng lãnh thổ tại Trung Quốc ra thị trường quốc tế.

C919 là máy bay chở khách cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển và chế tạo. Theo dữ liệu của nước này, chuyến bay chở khách thương mại đầu tiên của C919 được thực hiện vào tháng 5/2023. Tính đến cuối tháng 4/2026, máy bay này đã thực hiện hơn 42.000 chuyến bay chở khách thương mại.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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