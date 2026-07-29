Máy bay C919 phiên bản cao nguyên của Trung Quốc hoàn thành bay thử lần đầu

Chuyến bay thử nghiệm máy bay chở khách C919 phiên bản cao nguyên được thực hiện ngày 29/7, cất và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải), hoàn thành toàn bộ các hạng mục thử nghiệm theo kế hoạch.

Máy bay C919 phiên bản cao nguyên đã được thử nghiệm thành công tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Ảnh: Finance.sina

Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) cho biết, phiên bản cao nguyên của C919 được phát triển trên cơ sở mẫu tiêu chuẩn, với việc rút ngắn thân máy bay và cải tiến để phù hợp với điều kiện hoạt động tại khu vực có độ cao lớn. Máy bay có sức chứa từ 140 – 160 hành khách, đáp ứng yêu cầu cất hạ cánh tại các sân bay cao nguyên ở Trung Quốc.

Trong ngành hàng không dân dụng Trung Quốc, các sân bay được phân loại thành sân bay cao nguyên và không cao nguyên, với ranh giới là độ cao 1.500 mét so với mực nước biển.

Trước đó, năm 2024, COMAC đã ký thỏa thuận với Hãng hàng không Tây Tạng về việc cung cấp 40 máy bay C919 phiên bản cao nguyên và 10 máy bay ARJ21 phiên bản tương tự.

Thành công của chuyến bay thử nghiệm lần này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của ngành công nghiệp chế tạo máy bay Trung Quốc mà còn mở ra triển vọng kết nối các vùng miền có địa hình hiểm trở, góp phần thúc đẩy giao thương và du lịch tại những khu vực khó tiếp cận trước đây. Động thái này cũng được giới chuyên gia đánh giá là bước chuẩn bị cho tham vọng thâm nhập thị trường hàng không khu vực Nam Á và Đông Nam Á, nơi có nhiều sân bay nằm trên độ cao lớn.