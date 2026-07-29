English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Máy bay C919 phiên bản cao nguyên của Trung Quốc hoàn thành bay thử lần đầu

Thứ Tư, 15:41, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Máy bay chở khách C919 phiên bản cao nguyên của Trung Quốc đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển dòng máy bay này.

Chuyến bay thử nghiệm máy bay chở khách C919 phiên bản cao nguyên được thực hiện ngày 29/7, cất và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải), hoàn thành toàn bộ các hạng mục thử nghiệm theo kế hoạch.

may bay c919 phien ban cao nguyen cua trung quoc hoan thanh bay thu lan dau hinh anh 1
Máy bay C919 phiên bản cao nguyên đã được thử nghiệm thành công tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Ảnh: Finance.sina

Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) cho biết, phiên bản cao nguyên của C919 được phát triển trên cơ sở mẫu tiêu chuẩn, với việc rút ngắn thân máy bay và cải tiến để phù hợp với điều kiện hoạt động tại khu vực có độ cao lớn. Máy bay có sức chứa từ 140 – 160 hành khách, đáp ứng yêu cầu cất hạ cánh tại các sân bay cao nguyên ở Trung Quốc.

Trong ngành hàng không dân dụng Trung Quốc, các sân bay được phân loại thành sân bay cao nguyên và không cao nguyên, với ranh giới là độ cao 1.500 mét so với mực nước biển.

Trước đó, năm 2024, COMAC đã ký thỏa thuận với Hãng hàng không Tây Tạng về việc cung cấp 40 máy bay C919 phiên bản cao nguyên và 10 máy bay ARJ21 phiên bản tương tự.

Thành công của chuyến bay thử nghiệm lần này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của ngành công nghiệp chế tạo máy bay Trung Quốc mà còn mở ra triển vọng kết nối các vùng miền có địa hình hiểm trở, góp phần thúc đẩy giao thương và du lịch tại những khu vực khó tiếp cận trước đây. Động thái này cũng được giới chuyên gia đánh giá là bước chuẩn bị cho tham vọng thâm nhập thị trường hàng không khu vực Nam Á và Đông Nam Á, nơi có nhiều sân bay nằm trên độ cao lớn.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các tổ chức nghiên cứu vào danh sách trừng phạt
Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các tổ chức nghiên cứu vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/7 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Bộ Quốc phòng Mỹ đưa một số cơ quan nghiên cứu khoa học của nước này vào danh sách trừng phạt.

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các tổ chức nghiên cứu vào danh sách trừng phạt

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các tổ chức nghiên cứu vào danh sách trừng phạt

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/7 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Bộ Quốc phòng Mỹ đưa một số cơ quan nghiên cứu khoa học của nước này vào danh sách trừng phạt.

Trung Quốc bùng nổ dòng khách quốc tế nhờ các điểm đến giải nhiệt mùa hè
Trung Quốc bùng nổ dòng khách quốc tế nhờ các điểm đến giải nhiệt mùa hè

VOV.VN - Các điểm đến thiên nhiên xanh mát cùng hệ thống giao thông thuận tiện đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Trung Quốc trong mùa hè này, tạo động lực mới cho ngành du lịch và kinh tế các địa phương.

Trung Quốc bùng nổ dòng khách quốc tế nhờ các điểm đến giải nhiệt mùa hè

Trung Quốc bùng nổ dòng khách quốc tế nhờ các điểm đến giải nhiệt mùa hè

VOV.VN - Các điểm đến thiên nhiên xanh mát cùng hệ thống giao thông thuận tiện đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Trung Quốc trong mùa hè này, tạo động lực mới cho ngành du lịch và kinh tế các địa phương.

Mỹ dự kiến cấm nhập khẩu robot và bộ biến tần mới của Trung Quốc
Mỹ dự kiến cấm nhập khẩu robot và bộ biến tần mới của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến cấm nhập khẩu robot và bộ biến tần thế hệ mới từ Trung Quốc nhằm bảo vệ hạ tầng AI, tăng cường an ninh chuỗi cung ứng công nghệ và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Mỹ dự kiến cấm nhập khẩu robot và bộ biến tần mới của Trung Quốc

Mỹ dự kiến cấm nhập khẩu robot và bộ biến tần mới của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến cấm nhập khẩu robot và bộ biến tần thế hệ mới từ Trung Quốc nhằm bảo vệ hạ tầng AI, tăng cường an ninh chuỗi cung ứng công nghệ và thúc đẩy sản xuất trong nước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ