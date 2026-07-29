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Mỹ dự kiến cấm nhập khẩu robot và bộ biến tần mới của Trung Quốc

Thứ Tư, 05:52, 29/07/2026
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VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến cấm nhập khẩu robot và bộ biến tần thế hệ mới từ Trung Quốc nhằm bảo vệ hạ tầng AI, tăng cường an ninh chuỗi cung ứng công nghệ và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Giới chức Mỹ cho biết Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) chuẩn bị triển khai các biện pháp hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc đối với các dòng robot hình người, robot bốn chân thế hệ mới cùng các bộ biến tần kết nối mạng ngay trong chiều 28/7.

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Robot hình người của Trung Quốc. Ảnh KT.

Đây là các thiết bị đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống pin lưu trữ vào lưới điện cũng như thiết bị của các trung tâm dữ liệu.

Các biện pháp này nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng AI của Mỹ trước nguy cơ gián đoạn, đánh cắp dữ liệu và tấn công mạng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ. Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump coi việc xây dựng các chuỗi cung ứng độc lập và an toàn đối với các công nghệ trọng yếu là yêu cầu cần thiết để bảo đảm an ninh kinh tế và an ninh quốc gia.

Theo các chuyên gia, robot hình người tích hợp AI sẽ sớm được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp và tiêu dùng, trong khi quá trình mở rộng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ cũng phụ thuộc vào nguồn cung bộ biến tần ổn định. Giới chức Mỹ đồng thời muốn tránh tình trạng phụ thuộc vào Trung Quốc như đối với đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất công nghệ.

Nguồn tin cho biết các quy định mới chỉ áp dụng đối với những mẫu robot và bộ biến tần chưa được phát hành và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố. Uỷ ban Truyền thông Liên bang (FCC) cũng được cho là sẽ miễn trừ nhiều nhà cung cấp ngoài Trung Quốc, tương tự các biện pháp trước đây đối với máy bay không người lái và thiết bị định tuyến mạng.

Các chuyên gia nhận định việc siết chặt rào cản đối với các thiết bị công nghệ mới nổi sẽ tiếp tục là trọng tâm trong chính sách bảo hộ an ninh công nghệ và chuỗi cung ứng của chính quyền Mỹ trong thời gian tới.

Quang Trung/VOV-Washington
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