Mexico triệt phá đường dây lừa đảo vé World Cup trị giá gần 1,7 triệu USD

Nghi phạm Lidia Silvia Cruz đã bị bắt gần khu vực phía bắc thủ đô Mexico City. Theo cơ quan điều tra, Cruz cùng bạn trai đã tiếp cận nhiều người có nhu cầu mua vé các trận đấu "cháy vé", đặc biệt là trận khai mạc World Cup diễn ra tại Mexico City hôm 11/6.

Trong một vụ việc điển hình, hai đối tượng hẹn gặp một cặp vợ chồng tại chi nhánh ngân hàng ở thành phố Coacalco để giao dịch mua vé. Khi các nạn nhân lên xe, chúng bị cáo buộc đã dùng súng khống chế rồi cướp khoảng 4.600 USD trước khi bỏ trốn.

Giới chức Mexico cho biết, riêng Cruz và đồng phạm bị nghi đã chiếm đoạt khoảng 870.000 USD, trong khi toàn bộ mạng lưới lừa đảo có thể đã thu lợi bất chính gần 1,7 triệu USD từ các cổ động viên trong và ngoài nước.

Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo bán vé World Cup 2026 (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo nhà chức trách, các đối tượng thường lợi dụng tình trạng khan hiếm vé ở những trận cầu lớn để quảng cáo có nguồn vé "đảm bảo", yêu cầu người mua chuyển tiền hoặc gặp trực tiếp để giao dịch, sau đó chiếm đoạt tài sản hoặc giao vé giả.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhu cầu mua vé World Cup 2026 vẫn ở mức rất cao, đặc biệt khi giải đấu chuẩn bị bước vào vòng loại trực tiếp. Các cơ quan chức năng Mexico khuyến cáo người hâm mộ chỉ nên mua vé thông qua các kênh bán vé chính thức hoặc nền tảng được FIFA cấp phép, đồng thời tránh giao dịch tiền mặt với các cá nhân không rõ danh tính nhằm hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo.

Bên cạnh những đường dây tội phạm lừa đảo, nhiều người hâm mộ khác cũng phản ánh gặp tình trạng không sử dụng được vé khi mua qua các nền tảng bán lại của bên thứ ba. Trước những phản ánh này, FIFA khẳng định các sự cố xảy ra trên các nền tảng bên ngoài không liên quan đến hệ thống bán vé chính thức của tổ chức.

FIFA cho biết, nền tảng của mình cung cấp môi trường mua bán và chuyển nhượng vé an toàn, minh bạch và bảo mật cho người hâm mộ. Tuy nhiên, FIFA cũng gặp nhiều chỉ trích khi đang thu phí hoa hồng tới 30% đối với các giao dịch bán lại vé trên nền tảng chính thức song tổ chức này cho rằng mức phí phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực Bắc Mỹ.