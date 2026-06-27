Cổ động viên Ai Cập ăn mừng khi đội nhà đi tiếp tại World Cup 2026
VOV.VN - Các cổ động viên Ai Cập tại tỉnh Giza đã có mặt từ sáng hôm nay 27/6 để theo dõi trận đấu cuối của đội nhà với Iran tại bảng G World Cup 2026, khi ĐT Ai Cập trước loạt trận cuối đã đặt một chân vào vòng 32 đội.
Tại World Cup 2026, ĐT Ai Cập tiếp tục giành niềm tin từ người hâm mộ khi có trận hòa với ĐT Iran, qua đó tiếp tục hành trình lịch sử của mình.
Cổ động viên Ai Cập đã có những cảm xúc thăng hoa khi chứng kiến đội nhà thi đấu hết mình với các chiến binh Ba Tư. Dù ít giờ trước trận đấu, ĐT Ai Cập đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16 khi ít nhất sẽ thuộc một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Trong những phút bù giờ cuối trận đấu, cổ động viên Ai Cập đã vỡ òa sau khi trọng tài check VAR, từ chối bàn thắng của Iran vì lỗi việt vị. Qua đó, ĐT Ai Cập sẽ đi tiếp với tư cách nhì bảng G và đối đầu với ĐT Australia trong vòng đấu tiếp theo.