Cổ động viên Ai Cập ăn mừng khi đội nhà đi tiếp tại World Cup 2026

Tại World Cup 2026, ĐT Ai Cập tiếp tục giành niềm tin từ người hâm mộ khi có trận hòa với ĐT Iran, qua đó tiếp tục hành trình lịch sử của mình.

Cổ động viên Ai Cập đã có những cảm xúc thăng hoa khi chứng kiến đội nhà thi đấu hết mình với các chiến binh Ba Tư. Dù ít giờ trước trận đấu, ĐT Ai Cập đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16 khi ít nhất sẽ thuộc một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong những phút bù giờ cuối trận đấu, cổ động viên Ai Cập đã vỡ òa sau khi trọng tài check VAR, từ chối bàn thắng của Iran vì lỗi việt vị. Qua đó, ĐT Ai Cập sẽ đi tiếp với tư cách nhì bảng G và đối đầu với ĐT Australia trong vòng đấu tiếp theo.

ĐT Ai Cập trước trận đấu đã gần như có vé vào vòng loại trực tiếp.

Dù vậy, người hâm mộ bóng đá Ai Cập vẫn chờ đợi để theo dõi trận đấu.

Các CĐV trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Có những thời điểm, ĐT Ai Cập gặp khó khăn trước ĐT Iran.

Các CĐV Ai Cập lo lắng rồi vui mừng khi đội nhà không bị thủng lưới sau khi trọng tài kiểm tra VAR.

ĐT Ai Cập hoà chung cuộc với tỉ số 1-1.

Các CĐV Ai Cập vui mừng khi đội tuyển vào vòng 32 đội với tư cách đội nhì bảng.

Cổ động viên Ai Cập theo dõi trận đấu và ăn mừng khi trọng tài từ chối bàn thắng của ĐT Iran.