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Cổ động viên Ai Cập ăn mừng khi đội nhà đi tiếp tại World Cup 2026

Thứ Bảy, 19:58, 27/06/2026
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VOV.VN - Các cổ động viên Ai Cập tại tỉnh Giza đã có mặt từ sáng hôm nay 27/6 để theo dõi trận đấu cuối của đội nhà với Iran tại bảng G World Cup 2026, khi ĐT Ai Cập trước loạt trận cuối đã đặt một chân vào vòng 32 đội.

Tại World Cup 2026, ĐT Ai Cập tiếp tục giành niềm tin từ người hâm mộ khi có trận hòa với ĐT Iran, qua đó tiếp tục hành trình lịch sử của mình.

Cổ động viên Ai Cập đã có những cảm xúc thăng hoa khi chứng kiến đội nhà thi đấu hết mình với các chiến binh Ba Tư. Dù ít giờ trước trận đấu, ĐT Ai Cập đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16 khi ít nhất sẽ thuộc một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong những phút bù giờ cuối trận đấu, cổ động viên Ai Cập đã vỡ òa sau khi trọng tài check VAR, từ chối bàn thắng của Iran vì lỗi việt vị. Qua đó, ĐT Ai Cập sẽ đi tiếp với tư cách nhì bảng G và đối đầu với ĐT Australia trong vòng đấu tiếp theo.

co dong vien ai cap an mung khi doi nha di tiep tai world cup 2026 hinh anh 1
ĐT Ai Cập trước trận đấu đã gần như có vé vào vòng loại trực tiếp.
co dong vien ai cap an mung khi doi nha di tiep tai world cup 2026 hinh anh 2
Dù vậy, người hâm mộ bóng đá Ai Cập vẫn chờ đợi để theo dõi trận đấu.
co dong vien ai cap an mung khi doi nha di tiep tai world cup 2026 hinh anh 3
Các CĐV trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.
co dong vien ai cap an mung khi doi nha di tiep tai world cup 2026 hinh anh 4
Có những thời điểm, ĐT Ai Cập gặp khó khăn trước ĐT Iran.
co dong vien ai cap an mung khi doi nha di tiep tai world cup 2026 hinh anh 5
Các CĐV Ai Cập lo lắng rồi vui mừng khi đội nhà không bị thủng lưới sau khi trọng tài kiểm tra VAR.
co dong vien ai cap an mung khi doi nha di tiep tai world cup 2026 hinh anh 6
ĐT Ai Cập hoà chung cuộc với tỉ số 1-1.
co dong vien ai cap an mung khi doi nha di tiep tai world cup 2026 hinh anh 7
Các CĐV Ai Cập vui mừng khi đội tuyển vào vòng 32 đội với tư cách đội nhì bảng.
Cổ động viên Ai Cập theo dõi trận đấu và ăn mừng khi trọng tài từ chối bàn thắng của ĐT Iran.
PV/VOV-Cairo
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