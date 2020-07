Mối lo về thảm họa dịch Covid-19 ở Idlib (Syria)

Các nguồn tin y tế Syria hôm nay (10/7) cho biết, khu vực phía Tây Bắc nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 trong bối cảnh lo ngại về thảm họa dịch bệnh bùng phát trong các trại tị nạn.

Khử trùng ở Idlib của Syria. Ảnh: Reuters.

Ca dương tính đầu tiên với Covid-19 là một nhân viên y tế làm việc trong một bệnh viện ở thị trấn Bab El Hawa tỉnh Idlib của Syria. Bệnh viện đã bị đóng cửa. Đây là khu vực lực lượng đối lập ở Syria đang kiểm soát.



Đại diện văn phòng WHO cũng xác nhận thông tin này và nói rằng tính đến sáng nay không thêm trường hợp nào mắc Covid-19 ở phía tây bắc Syria. Tuy nhiên, đại diện WHO lo ngại có thể phải đối mặt với một thảm họa về dịch trong các trại tị nạn do điều kiện thực địa khó khăn vì hậu quả của xung đột.

Đến nay, các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát có 372 người mắc Covid-19 trong đó 14 người đã tử vong./.