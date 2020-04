Một bác sỹ chống Covid-19 ở New York, Mỹ tự vẫn

Bác sỹ Lorna Breen, Giám đốc chuyên môn khoa cấp cứu bệnh viện New York-Presbytarian Allen Hospital, đã tử vong tại Charlottesville thuộc bang Virginia. Đây là một trong những bác sỹ có tiếng ở thành phố New York trên tuyến đầu chống Covid-19.

Cảnh sát cho biết nữ bác sỹ chết vì những thương tích tự gây ra. Trong thông báo chính thức, RaShall Brackney, Cảnh sát trưởng Charlottesville, cho rằng các y, bác sỹ ở tuyến đầu và những người ứng phó đầu tiên cũng không miễn dịch đối với các ảnh hưởng về tâm lý và thể xác do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Bác sỹ Lorna Breen. Ảnh: AP

Thông báo cho biết “hàng ngày, các y, bác sỹ phải làm việc trong những hoàn cảnh khó khăn nhất và Covid-19 đã gia tăng thêm căng thẳng cho họ". Theo Cảnh sát trưởng RaShall Brackney, mặc dù các thiết bị bảo hộ có thể giảm khả năng lây nhiễm, các thiết bị này cũng không thể giúp các bác sỹ như bác sỹ Lorna Breen và những người ứng phó đầu tiên tránh khỏi những ảnh hưởng về tâm lý và cảm xúc do dịch bệnh gây ra.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo New York, Philip C. Breen, cha của Bác sỹ Lorna Breen cho biết con gái ông cũng đã mắc Covid-19 và đã hồi phục. Khoảng 10 ngày sau khi trở lại làm việc, bệnh viện đã trả bác sỹ Lorna Breen về nhà và gia đình đã can thiệp để đưa bác sỹ về với gia đình ở Charlottesville.

Ông Philip C. Breen cho biết con gái ông không có tiền sử mắc bệnh thần kinh nhưng lần cuối nói chuyện, ông thấy con gái mình dường như không tập trung. Người cha của bác sỹ Lorna Breen chia sẻ con gái ông đã thực sự ở tuyến đầu chống Covid-19 và dịch bệnh đã cướp đi tính mạng của cô./.