Một số lãnh đạo châu Âu chấp nhận khả năng Iran thu phí qua eo biển Hormuz

Dẫn lời các quan chức giấu tên, hãng tin Bloomberg cho biết trong các cuộc thảo luận kín, khả năng Iran thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền ngày càng được đánh giá là có nhiều khả năng xảy ra.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo Bloomberg, một số quan chức các nước Arab cũng có quan điểm tương tự trong các cuộc trao đổi riêng, dù đây chưa hẳn là lập trường chính thức của chính phủ các nước này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh vẫn giữ quan điểm cứng rắn rằng Iran và Oman không có quyền áp đặt các khoản phí đối với tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này. Bloomberg cũng đưa tin tuần trước rằng Oman đã nói với các quan chức châu Âu rằng không thể quay trở lại hiện trạng trước chiến sự tại eo biển Hormuz.

Theo một nguồn tin của Bloomberg, giới lãnh đạo Oman cho rằng một cơ chế tương tự eo biển Malacca chỉ có thể vận hành nếu tất cả các quốc gia vịnh Ba Tư cùng chấp thuận.

Trong một diễn biến liên quan, Iran ngày 2/7 tuyên bố mọi sự can thiệp của Mỹ vào eo biển Hormuz sẽ vấp phải phản ứng “nhanh chóng và mạnh mẽ”. Truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố cho rằng việc Mỹ tiếp tục triển khai các khí tài không quân tại khu vực quanh eo biển đang đe dọa an ninh khu vực.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan điều phối hoạt động của các lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố tất cả tàu chở dầu và tàu thương mại phải di chuyển theo các tuyến hàng hải do Tehran chỉ định để bảo đảm đi lại an toàn qua eo biển Hormuz. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng mọi hành vi đi chệch tuyến hoặc không tuân thủ các quy định về hàng hải sẽ phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức.