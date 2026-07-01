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Tàu hàng Hàn Quốc sắp rời eo biển Hormuz sau gần 2 tháng mắc kẹt

Thứ Tư, 20:53, 01/07/2026
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VOV.VN - Bộ Đại dương Hàn Quốc ngày 1/7 cho biết tàu chở hàng Namu do hãng vận tải biển HMM khai thác dự kiến sẽ rời eo biển Hormuz sớm nhất vào giữa tháng 7, sau khi hoàn tất sửa chữa những hư hại do vụ tấn công xảy ra hồi tháng 5.

Theo Bộ Đại dương Hàn Quốc, phần thân gần đuôi tàu Namu đã bị trúng đạn trong vụ tấn công. Hồi tháng 5, Seoul nhận định nhiều khả năng tàu đã bị trúng một tên lửa chống hạm của Iran. Sau đó, Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Iran tại Seoul để thông báo kết quả điều tra ban đầu và phản đối vụ việc.

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Tàu Namu bị hư hại sau khi trúng hai vật thể chưa xác định trong lúc mắc kẹt tại eo biển Hormuz, ngày 4/5/2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc/Reuters

Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại Hàn Quốc Saeed Koozechi khi đó đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến Tehran. Sau đó, phía Hàn Quốc cũng cho biết chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về bên chịu trách nhiệm cũng như chưa xác định được liệu vụ tấn công có phải là hành động cố ý hay không.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Đại dương Hàn Quốc Nam Jae-heon cho biết hiện vẫn còn 2 tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz, trong đó có tàu Namu.

Ông Nam Jae-heon cũng cho biết kể từ khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận ngừng bắn cách đây hai tuần, đã có 21 tàu do các công ty Hàn Quốc khai thác đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Một quan chức của Bộ Đại dương Hàn Quốc cho biết toàn bộ chi phí sửa chữa tàu Namu do HMM, công ty vận hành tàu Namu, chi trả. Người phát ngôn của HMM cũng xác nhận thông tin này với Reuters, đồng thời cho biết công ty sẽ nộp hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

Khi được Reuters hỏi liệu Hàn Quốc có yêu cầu Iran hoặc Mỹ bồi hoàn chi phí sửa chữa hay không, Thứ trưởng Nam Jae-heon cho biết Seoul có thể xem xét vấn đề này trong thời gian tới, song không nêu thêm chi tiết.

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Mỹ và đồng minh mở đường né Hormuz, Iran phản công giữ lợi thế sống còn

VOV.VN - Việc Mỹ và các đồng minh thúc đẩy các tuyến vận tải mới nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz đã thách thức lợi thế chiến lược lâu nay của Iran. Tehran đã đáp trả bằng cách gia tăng sức ép trên biển với mục tiêu duy trì ảnh hưởng tại một trong những "yết hầu" năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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