Mưa lớn ảnh hưởng 17 tỉnh, thành ở Trung Quốc

Thứ Hai, 10:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn đã quét qua một khu vực rộng lớn của Trung Quốc, với 17 tỉnh, thành được dự báo chịu ảnh hưởng, từ tỉnh Liêu Ninh ở vùng Đông Bắc đến tỉnh Hải Nam ở miền Nam nước này, trong đó 8 tỉnh có mưa cực lớn.

Dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho thấy, từ 17-23/5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía Đông và miền Trung nước này. Mưa không chỉ lan rộng, kéo dài, mà lượng mưa còn lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc và lưu vực Hoàng Hà sẽ trải qua lượng mưa lớn bất thường so với cùng thời điểm trong năm.

mua lon anh huong 17 tinh, thanh o trung quoc hinh anh 1
Một người dân đi dưới trời mưa ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc ngày 17/5/2026. Ảnh: VCG.

Đợt mưa trên diện rộng này bắt đầu từ 15/5 và tiếp tục di chuyển về phía Đông và Nam từ 17/5. Theo NMC, một số khu vực thuộc 17 tỉnh, thành trên cả nước này, từ Liêu Ninh ở miền Bắc đến Hải Nam ở phía Nam, sẽ có mưa to đến rất to, trong đó 8 tỉnh mưa cực lớn.

Văn phòng Ban tổng Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia cùng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải nhóm họp với các cơ quan khí tượng, thủy lợi và tài nguyên thiên nhiên, cùng 17 khu vực cấp tỉnh để đánh giá xu hướng phát triển của đợt mưa này, phối hợp các nỗ lực phòng chống và ứng phó ở các khu vực trọng điểm.

Đợt mưa này trùng với cuối tuần, khiến chính quyền các địa phương như Thiên Tân (miền Bắc Trung Quốc), Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) và Trùng Khánh (miền Tây Nam Trung Quốc) phải ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết.

Vào lúc 6h sáng nay (18/5) giờ địa phương, NMC tiếp tục ban hành cảnh báo mưa lớn màu vàng - mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Cơ quan này dự báo, trong 24 giờ tới, mưa to đến rất to sẽ tiếp tục tấn công nhiều khu vực từ Bắc tới Nam của nước này. Trong đó, mưa rất to (100-150 mm) dự kiến ​​sẽ xảy ra ở một số khu vực ven biển phía Nam Quảng Tây, ven biển Tây Nam Quảng Đông, phía Nam Hà Nam và phía Bắc Hồ Bắc. Mưa lớn còn kèm theo dông lốc và thời tiết đối lưu mạnh cục bộ.

Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Tây, tiếp giáp với Việt Nam, như thành phố Cảng Phòng Thành, huyện Đại Tân thuộc thành phố Sùng Tả, thành phố Tịnh Tây thuộc Bách Sắc, buộc phải nâng cảnh báo mưa lớn lên màu đỏ, tức mức nghiêm trọng nhất.

NMC ngày 17/5 cho biết, trong 3 ngày tới, mưa lớn trên diện rộng sẽ dần di chuyển về phía Đông và Nam nước này, có thể mang đến lượng mưa lớn bất thường cho miền Bắc Trung Quốc, một số khu vực mưa rất to.

Dự báo xu hướng khí hậu của Cục Khí tượng Trung Quốc về mùa lũ chính năm 2026 đưa ra trước đó cho thấy, từ tháng 6-8, lượng mưa ở khu vực miền Bắc nước này, gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, phía Đông Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang sẽ lớn hơn 20%-50% so với mức trung bình cùng kỳ. Hiện tượng mưa mở rộng về miền Bắc Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua, được lý giải là do sự nóng lên toàn cầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mỹ trừng phạt nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua dầu Iran
VOV.VN - Động thái mới nhất này đánh dấu bước leo thang trong chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington, nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran, ngay trước thời điểm hai bên nối lại đối thoại.

Bắc Kinh (Trung Quốc) lại ban hành cảnh báo mưa lớn
VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay (3/8) lại ban hành cảnh báo mưa lớn, trong đó một số quận vừa trải qua trận mưa lũ kỷ lục phải ban bố cảnh báo mức gần cao nhất, quận Diên Khánh thậm chí nâng cảnh báo ngập úng đô thị lên màu đỏ, tức mức cao nhất.

Cam Túc, Trung Quốc: Hơn 40 người thiệt mạng và mất tích vì mưa lũ nghiêm trọng
VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (8/8) vừa phải ra chị thị yêu cầu giảm thiểu tối đa thương vong sau khi mưa lớn liên tục gây ra thiệt hại nặng nề về người cho huyện Du Trung, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc nước này.

