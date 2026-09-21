Mưa lũ diễn biến phức tạp: Thái Lan và Malaysia cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Tại Thái Lan, Cục Tài nguyên Khoáng sản ngày 20/9 cho biết mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra 4 vụ sạt lở đất, 2 vụ lũ quét tại các tỉnh Phetchabun, Mae Hong Son, Chiang Mai và Surat Thani.

Một vụ sạt lở đất tại Thái Lan - Nguồn The Nation

Theo thông tin từ giới chức Thái Lan, tại tỉnh Phetchabun, ước tính khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người cao tuổi và khuyết tật. Tại tỉnh Surat Thani và Mae Hong Son, các vụ sạt lở đất đã khiến một số tuyến đường bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông. Trong khi đó, tại tỉnh Chiang Mai, nhiều diện tích đất canh tác bị ngập nước và gián đoạn giao thông tại huyện Wiang Haeng.

Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan cho biết đang theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 31 tỉnh. Sáng 21/9, Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục phát cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn tại 55 tỉnh, cùng thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận.

Tại Malaysia, mưa lớn đã gây ngập lụt tại bang Kelantan, buộc nhà chức trách mở cửa 5 trung tâm sơ tán tạm thời ở địa phương. Tính đến ngày 20/9, lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia đã hỗ trợ đưa hơn 220 người đi sơ tán.

Trung tâm sơ tán tạm thời tại bang Kelantan, Malaysia - Nguồn Bernama

Giới chức Malaysia cho biết tiếp tục theo dõi chặt chẽ những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là vùng trũng và ven sông; duy trì trạng thái sẵn sàng cứu hộ và tiếp tục sơ tán người dân nếu tình hình diễn biến xấu hơn.

Cục Khí tượng Malaysia hôm qua cũng phát đi cảnh báo mưa giông và gió mạnh tại thủ đô Kuala Lumpur và 9 bang. Nhà chức trách Malaysia khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin, duy trì cảnh giác và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.