Mưa lớn gây lũ quét ở miền Bắc Thái Lan, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

Trong khi đó, giới chức Thái Lan tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực hạ lưu sông Chao Phraya trong những ngày tới.

Giới chức địa phương cho biết lũ quét đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư và hư hại một số công trình hạ tầng tại huyện Lom Sak, tỉnh Phetchabun. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người cao tuổi và khuyết tật. Tính đến ngày hôm qua (19/9), khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ở huyện Lom Sak, tỉnh Phetchabun hôm 19/9. Nguồn: Lực lượng cứu hộ Ruam Katanyu

Ông Phakphum Phumee, lãnh đạo huyện Lom Sak cho biết đã yêu cầu các đơn vị chức năng duy trì ứng trực 24/24 giờ và sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị triển khai công tác cứu trợ, cứu nạn. Các trưởng thôn được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình và tăng cường thông tin đến người dân, nhất là trước nguy cơ lũ quét tiếp diễn.

Trong khi đó, cùng ngày (19/9), Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan phát cảnh báo tới 11 tỉnh, thành thuộc lưu vực sông Chao Phraya, yêu cầu chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt trong bối cảnh lượng nước từ miền Bắc đổ về ngày càng lớn và cơ quan này dự kiến phải tăng lưu lượng xả nước từ đập Chao Phraya.

Theo dự báo, việc tăng lưu lượng điều tiết có thể khiến mực nước tại một số khu vực hạ lưu sông Chao Phraya (từ tỉnh Chai Nat đến tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya) dâng thêm từ 0,6 - 1,5m so với hiện tại, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng, ven sông và nằm ngoài hệ thống đê bao. Chính quyền 11 tỉnh liên quan được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, chủ động triển khai các phương án ứng phó và kịp thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.