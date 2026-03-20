Mục tiêu của Mỹ và Israel tại Iran hoàn toàn khác nhau

Tại phiên điều trần, tranh luận trở nên căng thẳng khi Dân biểu Jimmy Gomez liên tục chất vấn bà Gabbard, nhắc lại khẳng định của bà trước đó rằng, Iran chưa từng chế tạo vũ khí hạt nhân, yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia trả lời câu hỏi chỉ là có hoặc không. Tuy nhiên, bà Gabbard không đưa ra câu trả lời trực tiếp, cho rằng “ngữ cảnh là rất quan trọng". Khi được hỏi liệu Iran có chỉ còn vài tuần nữa là sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, bà Gabbard phản bác rằng, đây là “một vấn đề nghiêm trọng” và cáo buộc nghị sĩ này đã đưa ra “những nhận định sai lệch”.

Cuộc chất vấn tiếp tục xoáy sâu vào phát biểu trước đó của bà Gabbard tại Thượng viện, khi bà cho rằng, việc xác định một “mối đe dọa cận kề” hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Tổng thống Donald Trump với tư cách là tổng tư lệnh. Bà khẳng định vẫn giữ nguyên quan điểm này. Khi ông Gomez chuyển câu hỏi sang Giám đốc CIA John Ratcliffe, yêu cầu làm rõ vai trò của tình báo trong việc đánh giá mối đe dọa, ông Ratcliffe bắt đầu trả lời rằng, tổng thống có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. (Ảnh: Reuters)

Về mục tiêu của việc tấn công Iran, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard thừa nhận, Mỹ và Israel đang theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Bà cho biết, có thể thấy Israel đang tập trung vào việc làm suy yếu giới lãnh đạo Iran và loại bỏ các nhân vật chủ chốt còn Mỹ là phá huỷ năng lực tên lửa của Tehran.

“Qua các hoạt động thực tế, chúng ta có thể thấy, Chính phủ Israel đang tập trung vào việc làm suy yếu giới lãnh đạo Iran và loại bỏ một số nhân vật, rõ ràng là bắt đầu từ lãnh tụ tối cao. Và họ vẫn đang tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó. Còn với chúng ta, Tổng thống đã tuyên bố rõ rằng mục tiêu của ông là phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như hải quân của họ”, bà Tulsi Gabbard nói.

Giám đốc Tình báo Mỹ cũng cho biết, không rõ lập trường của Israel về đạt được một thoả thuận với Iran cũng như không biết vì sao Israel lại quyết định tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bất chấp việc Tổng thống Mỹ đã kêu gọi tránh nhắm vào các mục tiêu này.