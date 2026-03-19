Mỹ tuyên bố không ấn định thời gian kết thúc xung đột với Iran

Thứ Năm, 23:06, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran vẫn đang diễn ra “đúng kế hoạch”, song tiếp tục tránh đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho hồi kết của cuộc xung đột.

"Chúng tôi không muốn ấn định một khung thời gian cụ thể cho việc kết thúc chiến sự tại Iran", Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 19/3, đồng thời cho biết việc ấn định thời hạn kết thúc là điều “không mong muốn” ở thời điểm hiện tại. Theo ông Hegseth, kết cục cuối cùng của chiến dịch sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Donald Trump, trong khi quân đội Mỹ vẫn đang bám sát các mục tiêu đề ra từ đầu.

my tuyen bo khong an dinh thoi gian ket thuc xung dot voi iran hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (bên trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về khả năng Iran tiếp tục tấn công các đồng minh của Mỹ bằng tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận Iran bước vào cuộc chiến với “một lượng lớn vũ khí” và đến nay vẫn còn duy trì “một phần năng lực” đáng kể.

Chính vì vậy, Washington cho biết sẽ tiếp tục duy trì cường độ tấn công cao nhằm vào năng lực tên lửa đạn đạo của Iran – yếu tố được xem là xương sống trong chiến lược răn đe và phản công của Tehran. Ông Hegseth nhấn mạnh Mỹ đang hành động “quyết liệt và chủ động nhất có thể” để vô hiệu hóa mối đe dọa này.

Cũng trong buổi họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết năng lực tấn công của Iran đang “suy giảm dần” sau gần ba tuần giao tranh. Tuy vậy, ông cũng thẳng thắn thừa nhận đối phương “vẫn còn khả năng đáp trả”, một đánh giá cho thấy cục diện chiến sự chưa thể sớm ngã ngũ.

Theo giới chức quân sự Mỹ, các chiến dịch không kích quy mô lớn đang từng bước “phá hủy và làm suy yếu” năng lực triển khai tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran ở mức “chưa từng có trong lịch sử”.

“Như tôi đã nói ngay từ đầu, năng lực của chúng ta tiếp tục được xây dựng, còn năng lực của Iran tiếp tục suy giảm”, ông Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo.

 

Giang Bùi/VOV.VN
Lo ngại leo thang liều lĩnh, châu Âu kêu gọi Mỹ - Iran ngừng bắn
Lo ngại leo thang liều lĩnh, châu Âu kêu gọi Mỹ - Iran ngừng bắn

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Trung Đông ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi Mỹ và Iran nhanh chóng bước vào đàm phán ngừng bắn, cảnh báo nguy cơ một cuộc khủng hoảng lan rộng với tác động lâu dài đến trật tự toàn cầu.

Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu
Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các mục tiêu của Washington trong cuộc chiến nhằm vào Iran vẫn được giữ nguyên kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu hôm 28/2, trong bối cảnh cường độ tấn công ngày càng gia tăng và phạm vi tác chiến mở rộng sâu vào lãnh thổ nước này.

