Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu

Phát biểu trước báo giới ngày 19/3, ông Hegseth nhấn mạnh các mục tiêu do Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đề ra “không hề thay đổi kể từ ngày đầu tiên”. Theo ông, đây “không phải là mục tiêu của truyền thông, không phải của Iran, cũng không phải là những mục tiêu mới”, mà là một lộ trình đã được hoạch định sẵn, đang được triển khai “đúng hướng và đúng kế hoạch”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào khoảng 7.000 mục tiêu bên trong Iran, phá hủy hơn 40 tàu rải thủy lôi và 11 tàu ngầm của nước này. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng dành phần lớn thời gian mở đầu để chỉ trích cách đưa tin của truyền thông, cho rằng nhiều đánh giá đang làm sai lệch bản chất chiến dịch.

Theo ông Hegseth, các mục tiêu cốt lõi của Washington bao gồm vô hiệu hóa hệ thống bệ phóng tên lửa của Iran, triệt phá nền tảng công nghiệp quốc phòng, làm tê liệt năng lực hải quân, đồng thời ngăn chặn bằng mọi giá khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran.

Cùng tham dự cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết quân đội Mỹ “đang đi đúng lộ trình” để đạt được các mục tiêu đề ra, đồng thời xác nhận các đòn tấn công đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Iran qua từng ngày.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Bộ trưởng Hegseth tiết lộ ngày 19/3 (theo giờ địa phương) sẽ chứng kiến “gói tấn công lớn nhất kể từ đầu chiến dịch”, cho thấy quy mô chiến sự đang bước vào giai đoạn leo thang mới. Ông khẳng định năng lực quân sự của Iran đang “suy giảm rõ rệt” khi Mỹ tiếp tục tăng cường sức ép quân sự.

Theo các số liệu được công bố, Mỹ không chỉ phá hủy hàng chục tàu chiến mà còn đánh chìm hơn 120 phương tiện hải quân của Iran, khiến lực lượng mặt nước của nước này “không còn là yếu tố đáng kể”. Toàn bộ 11 tàu ngầm của Iran cũng đã bị loại khỏi vòng chiến, theo tuyên bố từ phía Washington.

Song song với các đòn tấn công trên biển, Mỹ và các đồng minh khu vực đã triển khai 64 trực thăng Apache trong chiến dịch truy quét các thiết bị bay không người lái tấn công một chiều của Iran, một trong những mối đe dọa bất đối xứng trong xung đột hiện nay.

Đáng chú ý, giới chức quân sự Mỹ cho biết lực lượng này đã bắt đầu chuyển từ việc sử dụng các loại vũ khí tầm xa sang các hệ thống tác chiến ở cự ly gần hơn, đòi hỏi mức độ kiểm soát chiến trường cao hơn. Theo ông Hegseth, đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang giành được ưu thế nhất định, dù ông từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc kết thúc chiến dịch.

“Chúng tôi đã vượt qua ngưỡng”, ông nói, hàm ý chiến dịch đã bước sang một giai đoạn mới, nơi cán cân chiến trường đang dần nghiêng về phía Washington.