Mỹ, Anh cáo buộc Nga “giật dây” các cuộc tấn công mạng toàn cầu

Ngày 16/4, Mỹ và Anh cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng vào hệ thống router máy tính, tường lửa và các thiết bị kết nối khác của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn cầu.

Bên trong phòng server tại một công ty IT ngày 19/6/2017. Ảnh minh họa: Reuters.

Washington và London đã đưa ra cảnh báo chung cho rằng việc những hacker tấn công mạng được chính phủ Nga hỗ trợ với ý định do thám, lấy trộm các tài liệu tình báo và thực hiện các hoạt động phá hoại khác có thể gây leo thang các cuộc tấn công an ninh mạng.

Cáo buộc này được đưa ra sau một loạt cảnh báo của Chính phủ các nước phương Tây về việc Moscow đứng sau “giật dây” cho các cuộc tấn công mạng. Mỹ, Anh và các quốc gia khác vào tháng 2 đã cáo buộc Nga phát tán virus “NotPetya”, loại virus làm tê liệt một số cơ sở hạ tầng của Ukraine và phá hủy các máy tính trên khắp toàn cầu, gây thiệt hại cho các công ty hàng tỷ USD.

Thông cáo của Đại sứ quán Nga tại London nêu rõ những cáo buộc Nga đe dọa an ninh mạng là “những ví dụ điển hình cho một chính sách thiếu thận trọng, đầy kích động và vô căn cứ chống lại Nga.” Moscow cũng phủ nhận những cáo buộc trước đó về các vụ tấn công mạng vào Mỹ và các quốc gia khác.

Năm 2017, các cơ quan tình báo Mỹ đã cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 bằng các chiến dịch tuyên truyền ủng hộ tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống. Vào tháng 3, chính quyền Tổng thống Trump đổ lỗi cho Nga về một chiến dịch tấn công mạng nhằm vào mạng lưới quyền lực của Mỹ.

Các quan chức Mỹ và Anh khẳng định rằng các cuộc tấn công ngày 16/4 đã ảnh hưởng tới một loạt các tổ chức, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ mạng internet, các doanh nghiệp tư nhân và các nhà cung cấp các cơ sở hạ tầng quan trọng. Tuy nhiên, họ không xác định rõ các bên chịu tổn thất cũng như không cung cấp chi tiết về ảnh hưởng của các cuộc tấn công.

“Khi xem xét các hành động phá hoại an ninh mạng, dù do điện Kremlin hay bất kỳ chủ thể phi nhà nước nào khác tiến hành, chúng tôi đều sẽ đẩy lùi hành động này”, Rob Joyce, điều phối viên an ninh mạng Nhà Trắng cho biết.

Mối quan hệ giữa Nga và Anh đang trở nên xấu hơn sau khi Thủ tướng Theresa May đổ lỗi cho Moscow về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông là Yulia vào ngày 4/3 tại thành phố Salisbury.

Các quan chức Mỹ và Anh đều cảnh báo các router máy tính bị xâm nhập có thể bị lợi dụng để thực hiện những cuộc tấn công mạng trong tương lai.

“Những mã độc có thể đã được định vị trước để sử dụng trong những thời điểm căng thẳng”, Ciaran Martin, Giám đốc điều hành Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh nhấn mạnh thêm “hàng triệu máy móc” đã bị nhắm tới./.